Da Nang (VNA) - Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville centrale de Da Nang a reçu le 31 juillet des dons d'entreprises nationales pour soutenir la lutte contre le COVID-19.



S'exprimant lors de l'événement, le président du Comité populaire municipal, Huynh Duc Tho, a déclaré que la population et les autorités locales étaient reconnaissantes aux entreprises, aux philanthropes et aux citoyens du pays pour leur soutien à la ville ces derniers temps.



De nombreuses entreprises ont remis une grande quantité d'argent et de dons comme Vingroup avec 100 respirateurs VFS-510 d'une valeur de 18,5 milliards de dongs (804 000 USD), le groupe Tuan Chau 2 milliards de dongs, Electricité du Vietnam 1 milliard de dongs, la brasserie Heineken Vietnam - Da Nang Co.Ltd 1 milliard de dongs, entre autres.



Un représentant de Vingroup a déclaré que le groupe était prêt à prêter du matériel médical et à déployer du personnel médical de son système hospitalier de Vinmec pour aider l'hôpital de campagne en construction à Da Nang. L'hôpital général de Vinmec Da Nang est également disposé à recevoir des patients nécessitant un traitement spécial comme des lésions osseuses et cérébrales. -VNA