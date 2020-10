Hanoi (VNA) - Le forum des femmes d’affaires du Vietnam 2020 sous le thème « Sonner la cloche pour une économie prospère et durable s’est tenu le 22 octobre à Hanoi, dans le but d'appeler le monde des affaires à s'unir pour promouvoir le secteur privé dans la mise en œuvre de l'égalité des sexes.

Les déléguées au forum des femmes d’affaires du Vietnam 2020 sous le thème « Sonner la cloche pour une économie prospère et durable. - Photo: nhandan.com.vn



Il s'agit d'une base importante pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU ainsi que pour assurer une croissance et une prospérité durables des entreprises et de l’économie.

Cet événement a été organisé conjointement par le Conseil des femmes entrepreneurs du Vietnam relevant de la la chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) et l’Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes).

Dans son discours, le président de la VCCI, Vu Tiên Lôc, a souligné que la proportion d’entreprises détenues par des femmes est d’environ 25% dans le total de 800.000 entreprises. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les entreprises détenues par des femmes peuvent y résister, contribuant à créer des emplois stables à des milliers de travailleurs et à obtenir des succès dans la mise en oeuvre du double objectif sur le développement socio-économique

La présidente de l’Union des femmes vietnamiennes, Ha Thi Nga, a souligné l’importance de l’égalité des sexes et de la participation active et responsable des femmes dans le développement économique pour la prospérité de chaque pays.

Nguyen Thi Tuyet Minh, présidente du Conseil des femmes entrepreneurs de la VCCI, a déclaré que sans la participation active, responsable et créative des femmes, l’économie en général et les entreprises en particulier manqueraient de conditions pour promouvoir le développement durable.

De son côté, la représentante en chef de l’ONU Femmes au Vietnam, Elisa Fernandez Saenz, a déclaré que les femmes représentent la moitié de la population mondiale. En conséquence, une économie qui n'utilise pas pleinement les capacités des femmes gaspille la moitié de ses ressources humaines.

Tirer pleinement parti du potentiel de la participation aux activités économiques des femmes est non seulement une responsabilité sociale, mais aussi un bon avantage économique, a-t-elle conclu. -VNA