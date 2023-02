Panorama de la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une conférence intitulée "Les entreprises numériques vietnamiennes se mondialisent" a été organisée le 23 février par le ministère de l'Information et de la Communication.



Ces dernières années, les entreprises numériques vietnamiennes se sont développées rapidement, tant en termes de quantité que de compétitivité. Elles fournissent des produits, services et solutions numériques pour accélérer la transformation numérique, le développement de l'économie numérique et de la société numérique du pays.



"Aller ensemble" est l'une des façons promues par le ministère de l'Information et de la Communication pour les entreprises technologiques. Le savoir-faire et les stratégies pour conquérir le marché mondial des entreprises pionnières sont des leçons précieuses, ouvrant la voie aux entreprises technologiques nationales pour se lancer sur le marché international en toute confiance.

Le groupe consultatif pour aider les entreprises numériques à se développer à l'étranger voit le jour. Photo: VNA



A cette occasion, les participants ont partagé des informations sur le développement des entreprises numériques vietnamiennes, présenté les politiques d'attraction d'investissements d'autres pays, discuté des opportunités pour les entreprises numériques vietnamiennes, etc.



En outre, un groupe consultatif pour aider les entreprises numériques à se développer à l'étranger, a vu le jour. -VNA