Les détaillants japonais ouvrent constamment de nouveaux magasins au Vietnam. Photo: Uniqlo.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Depuis le début de l'année, les fabricants et détaillants japonais n'ont cessé d'annoncer leur intention d'accroître leurs investissements et d’élargir leurs activités au Vietnam.

Moins d'une semaine après l'ouverture de son 16e magasin au Thiso Mall (la ville de Thu Duc, à Ho Chi Minh-Ville), Uniqlo a annoncé son intention d'ouvrir un prochain magasin dans l’arrondissement de Tan Phu. Auparavant, la société de mode japonaise avait déclaré qu'elle apparaîtrait à Binh Duong à partir de la saison printemps-été de cette année.

Parallèlement, son compatriote Muji ouvrira également le 6e magasin à Hanoï. Il a évoqué ses plans d'expansion cette année, mais le nombre prévu ne s'arrête pas à 2 nouveaux magasins.

Le commerce de détail s'accélère

"Renforcer la présence au Vietnam" est un objectif toujours mentionné par les dirigeants d'Uniqlo à chaque occasion partagée avec les médias au cours de ces 3 dernières années. Pour cette entreprise, le Vietnam est toujours un marché jeune, dynamique et en pleine croissance.

Aeon Mall a lancé il y a deux mois un nouveau projet de centre commercial à Thua Thien-Hue avec un investissement total de près de 170 millions de dollars, d'une superficie totale de plus de 8 hectares.

Chez Muji, les magasins au Vietnam ont une superficie moyenne d'environ 2.000 m², soit près du double de celle d'autres marchés, même le Japon. L'entreprise a déclaré que les ventes de tous les magasins ont enregistré une bonne croissance.

De plus, les entreprises alimentaires du pays du Soleil-levant apprécient également le marché vietnamien.

Lors de la visite de promotion commerciale fin février, Tomoyasu Takada, président de Trade Media Japan et représentant de la préfecture de Miyazaki a souligné : "le Vietnam est le marché clé dans les temps à venir pour les produits de haute qualité de Miyazaki tels que bœuf, shiitake, poisson orange..., outre Taïwan, Singapour et la Thaïlande".

"Nous nous attendons à ce que le Vietnam représente environ 30 % du total des exportations alimentaires de Miyazaki ces prochaines années. À ce moment-là, nous devrions ouvrir une filiale au Vietnam", a déclaré Tomoyasu Takada au journal Zing.

Les entreprises manufacturières maintiennent leur croissance

Outre le commerce de détail, les entreprises japonaises sont présentes dans de nombreux autres domaines au Vietnam. Jusqu'en décembre 2022, le Japon avait investi dans 4.978 projets totalisant plus de 68,89 milliards de dollars, se classant au troisième rang parmi les 141 pays et territoires investissant au Vietnam. Au cours des deux premiers mois de 2023, les entreprises japonaises ont également enregistré un investissement supplémentaire de près de 146 millions de dollars.

Selon un récent sondage de la Japan Trade Promotion Organization (Jetro), 60 % des entreprises japonaises sont prêtes à étendre leurs investissements et leurs activités commerciales au Vietnam, en hausse de 4,7 points par rapport à l'année précédente et est le plus élevé parmi les pays d'Asie du Sud-Est.

Un autre sondage de Jetro auprès de sociétés mères au Japon montre également que l'attractivité du marché vietnamien est la deuxième après les États-Unis, devant l'Inde et l'Indonésie.

Le représentant en chef de Jetro Hanoï, Nakajima Takeo, a déclaré que les entreprises s'attendent à augmenter leurs revenus grâce à l'expansion du marché et à l'exportation. Ils souhaitent notamment développer la production de produits à haute valeur ajoutée.

Plus tôt cette année, les dirigeants de deux grands groupes de production industrielle japonais, Tenma et Castem, sont également venus à Quang Ninh pour proposer un plan d'investissement dans une usine au sein du parc industriel de Song Khoai (cité municipale de Quang Yen), d'un montant total d’environ 165 millions de dollars.

Même les chaînes de commerce de détail comme Muji ou Uniqlo intensifient leurs collaborations avec des fabricants vietnamiens et des unités d'externalisation pour localiser progressivement leurs lignes de production. - CPV/VNA