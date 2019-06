Le ministre de l'Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh rencontre des représentants des associations professionnelles européennes, le 18 juin à Bruxelles. Photo: VNA



Bruxelles (VNA) – Des représentants d’associations professionnelles européenens ont avancé des suggestions et des idées concrètes aux gouvernements du Vietnam et des pays européens pour promouvoir la signature de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et de l'Accord de protection des investissements (IPA).

Lors de leur rencontre, le 18 juin à Bruxelles, en Belgique, avec le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh, ils ont également formulé des propositions visant à développer les relations commerciales entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam.

Le ministre Trân Tuân Anh a informé les participants des informations relatives à ces deux accords, tout en indiquant que son ministère élaborait des programmes d'action concrètes et organisait des dialogues réguliers avec les associations professionnelles européennes et d'autres organisations de l'UE.

Il a également demandé aux associations professionnelles européennes de poursuivre leurs efforts pour accélérer la ratification des accords par le Parlement européen (PE) après leur signature.

Le secrétaire général de l'Association européenne des constructeurs automobiles, Erik Jonnaert, a espéré que les deux parties signeraient les accords à la fin de ce mois-ci et que le PE les ratifierait fin 2019 ou au début de 2020. -VNA