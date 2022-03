Hanoi, 7 mars (VNA) - Les entreprises appartenant à des femmes ont dû redoubler d’efforts et ont activement opéré des changements pour s’adapter et conduire leurs entreprises à surmonter les difficultés, en particulier celles causées par l’épidémie de Covid-19.

Dans une entreprise à Binh Duong. Photo : VNA

Les efforts déployés par les femmes d’affaires vietnamiennes ont non seulement aidé leurs entreprises à maintenir leurs activités et à récolter des succès, mais ont également contribué à résoudre les problèmes difficiles de la société.

Selon une enquête de l’Union des femmes vietnamienne, une entreprise privée sur quatre est dirigée par des femmes et les ouvrières contribuent à 40% de la richesse du pays.

Les entreprises dirigées par des femmes présentent également des avantages car elles emploient davantage de femmes, paient des cotisations d’assurance sociale plus élevées et contribuent à résoudre de nombreux problèmes sociaux.

Selon Nguyên Thi Tuyêt Minh, présidente du Conseil des femmes entrepreneurs du Vietnam (VWEC), l’épidémie de Covid-19 a gravement touché de nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes.

Pour accroître la résilience et aider les entreprises appartenant à des femmes à accélérer la reprise post-épidémie, elle a souligné que les femmes entrepreneurs doivent donner la priorité à l’amélioration de leurs connaissances en gestion financière d’entreprise et promouvoir l’esprit d’innovation afin de trouver des opportunités dans les difficultés.

Le gouvernement, les secteurs et les localités devraient également mettre en place des politiques et des programmes de soutien plus efficaces pour attirer la participation des femmes au développement économique.

Dâu Anh Tuân, directeur du Département des affaires juridiques de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), qui a présidé de nombreuses études scientifiques sur l’égalité des sexes, a souligné que la promotion de l’entrepreneuriat féminin est une priorité importante.

Il est nécessaire de développer les associations professionnelles féminines, les associations opérant en termes d’entrepreneuriat féminin pour protéger les intérêts des entreprises dirigées par des femmes, promouvoir la coopération et renforcer les relations entre les femmes d’affaires, a-t-il estimé.

Les localités devraient avoir des politiques pour soutenir les entreprises appartenant à des femmes pour accéder plus facilement aux ressources de crédit, a-t-il ajouté.

De son côté, Ngô Thi Thu Hang, présidente du conseil d’administration de Bach Viet Register Co., Ltd. a souligné la nécessité de sensibiliser le public au rôle joué par les femmes, d’éliminer les idées préconçues et la discrimination liées au sexe et de ne pas stimuler l’inégalité entre les sexes.

Les agences centrales et les localités devraient activement organiser des consultations et des dialogues avec les femmes entrepreneurs, les associations et clubs d’entreprises de femmes et les experts en genre sur les questions connexes, a-t-elle indiqué.

Elle a ajouté que les organisations représentant les entreprises dirigées par des femmes devraient également veiller à améliorer leurs capacités et à participer activement à construire des politiques juridiques pour leurs propres intérêts. – VNA