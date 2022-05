Activités de production dans une entreprise du parc industriel de Khai Quang, province de Vinh Phuc. Photo: VNA)

New York (VNA) - Les entreprises américaines opérant au Vietnam sont optimistes et travaillent activement pour développer les relations de partenariat commercial au Vietnam.

C'est ce qu'a déclaré Virginia Foote, présidente du Centre international américain, cofondatrice du Conseil commercial États-Unis-Vietnam, PDG de Bay Global Strategies, lors d'une interview accordée au reporter de l'Agence vietnamienne d'information, juste après la rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et des entreprises américaines à New York.

Selon elle, le climat des affaires au Vietnam est très prospère grâce à une main-d'œuvre abondante et qualifiée. Les infrastructures s'améliorent également de plus en plus et la position géographique importante du Vietnam en Asie est également des facteurs favorables pour les entreprises américaines opérant dans ce pays. Virginia Foote a émis son souhait d'approcher et de participer aux secteurs énergétiques au Vietnam.

Virginia Foote, présidente du Centre international américain, cofondatrice du Conseil commercial États-Unis-Vietnam, présidente et directrice générale de Bay Global Strategies. Photo: baodautu.vn



En rencontrant de nombreuses entreprises américaines, le chef du gouvernement a partagé des orientations de développement dans plusieurs domaines au Vietnam dans l'avenir. Ainsi, la plupart des entreprises américaines ont émis leur souhait de voir l'adhésion vietnamienne dans le "cadre économique de l'Indo-Pacifique" (IPEF), a-t-elle ajouté.

Virginia Foote avait contribué de manière efficace et active aux négociations et à la signature de l'Accord commercial bilatéral (BTA), à l'adhésion du Vietnam à l'OMC et à l'application par le gouvernement américain du statut des relations commerciales normales permanentes avec le Vietnam. -VNA