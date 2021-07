Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’Association américaine de l’habillement et de la chaussure (AAFA) a appelé le gouvernement américain à envoyer davantage de vaccins au Vietnam pour maintenir la chaîne d’approvisionnement de leurs marques de mode.

Les États-Unis ont accordé au Vietnam plus de 5 millions de doses de vaccin Moderna. Photo: Zing

Le président-directeur général de l’AAFA, Steve Lamar, a envoyé le 27 juillet deux lettres au président américain Joe Biden et au Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, selon Nikkei Asia.L’association représentant des marques de mode mondiales telles que Adidas et Gap appelle le gouvernement américain à envoyer davantage de vaccins au Vietnam, dont des vaccins AstraZeneca. Selon Steve Lamar, cette action permettra de stimuler la reprise économique américaine."Le succès de l’industrie américaine de l’habillement et de la chaussure, et des plus de 3 millions de travailleurs américains, dépend directement de nos fournisseurs dans le monde. En conséquence, notre succès dépend directement de la santé, littéralement, de l’industrie vietnamienne", a écrit Steve Lamar dans la lettre.Le Vietnam est le deuxième plus grand fournisseur de textile et de chaussures sur le marché américain, représentant 20% des importations totales du pays, a-t-il indiqué. Les entreprises d’approvisionnement de ce secteur sont souvent concentrées dans les provinces du Sud, autour de Hô Chi Minh-Ville, avec un effectif d’environ 4 millions de personnes. Actuellement, ces provinces sont fortement touchées par la quatrième vague de Covid-19."Sans vaccin, il n’y a aucun moyen pour les travailleurs de retourner au travail en toute sécurité", a-t-il souligné. Cela peut entraîner des pertes de vie inutiles et exposer des centaines de milliers de travailleurs, qui contribuent aux économies vietnamienne et américaine, à de nombreux défis lorsque des entreprises doivent fermer.Dans la lettre envoyée au Premier ministre Pham Minh Chinh, Steve Lamar a appelé le gouvernement vietnamien à prendre des mesures urgentes pour contrôler la propagation du Covid-19, en particulier dans le Sud. En particulier, le représentant de l’AAFA a suggéré que le Vietnam accorde la priorité à la distribution de vaccins pour l’industrie de l’habillement et de la chaussure.Il a également suggéré que le gouvernement vietnamien coopère avec les partenaires de l’AAFA à savoir l’Association vietnamienne du textile et de l’habillement (Vitas) et l’Association vietnamienne des chaussures, du cuir et des sacs à main (Lefaso) pour mettre en œuvre des mesures flexibles et efficaces pour garantir que cette industrie puisse produire et transporter des marchandises en toute sécurité.Jusqu’à présent, les États-Unis ont fourni au Vietnam plus de 5 millions de doses de Moderna, sur un total de 23 millions de doses pour 20 pays et territoires d’Asie. – CPV/VNA