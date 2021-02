Hanoï (VNA) - Le 29 janvier, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a adressé un message à la communauté des entrepreneurs vietnamiens.

Photo d'illustration: VOV

Dans ce message, il s’est dit convaincu que les entreprises et les hommes d’affaires vietnamiens connaîtraient un développement vigoureux tout en promouvant leur rôle pionnier dans le développement socio-économique national.

«Je souhaite que les entreprises et les hommes d’affaires vietnamiens poursuivent l’instauration d’une culture d’entreprise et rehaussent leur responsabilité sociale. Je souhaite qu’ils disent non à la corruption et accompagnent la nation dans le développement durable», a-t-il indiqué. «Le Parti et l’État continuent d’intensifier la réforme administrative et le perfectionnement institutionnel tout en plaçant le peuple au coeur du développement», a affirmé le chef du gouvernement. -VOV/VNA