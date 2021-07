Production dans une usine de Vietnam Bright International Co., Ltd. dans le parc industriel Thuan Thanh II, province de Bac Ninh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a engrangé 16,7 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) au cours des sept premiers mois de 2021, en baisse de 11,1% par rapport à la même période de l'an dernier, selon les données du ministère du Plan et de l'Investissement.

Il s'agit de la plus forte baisse depuis que la résurgence de la pandémie de COVID-19 dans le pays fin avril, faisant des ravages dans plusieurs parcs industriels des provinces septentrionales de Bac Giang et Bac Ninh.

Auparavant, les entrées d'IDE avaient baissé de 2,6% en glissement annuel au premier semestre de l'année, après avoir légèrement augmenté de 0,8% de janvier à mai.

Selon le Département des investissements étrangers relevant du ministère du Plan et de l'Investissement, en sept mois, 10,13 milliards de dollars provenaient de 1.006 projets nouvellement enregistrés, soit une hausse de 7% en glissement annuel en valeur d'enregistrement et une baisse de 37,9% en nombre de nouveaux projets.

Quelque 4,54 milliards de dollars ont été ajoutés aux 561 projets existants, ce qui représente une baisse de 3,7 % en glissement annuel.

561projets opérationnels ont relevé leur investissement initial de 4,54 milliards de dollars, en baisse de 9,4% en nombre de projets et de 3,7% en valeur d'enregistrement sur un an.

Les apports en capital et les achats d'actions par les investisseurs étrangers étaient de 2,05 milliards de dollars (-55,8%).

La quatrième vague de coronavirus a ébranlé la confiance des entreprises, notamment européennes, selon l'indice du climat des affaires (BCI) de la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham).

Malgré la contraction, les décaissements d'IDE ont légèrement augmenté de 3,8% par rapport à l'année précédente pour atteindre 10,5 milliards de dollars.

Singapour est le premier investisseur étranger au Vietnam, avec 5,92 milliards de dollars, suivi du Japon (2,54 milliards de dollars) et de la République de Corée (2,2 milliards de dollars).

La province de Long An dans le delta du Mékong a été le plus grand bénéficiaire d'IDE avec 3,58 milliards de dollars, suivie par Ho Chi Minh-Ville (1,78 milliard de dollars) et Binh Duong (1,33 milliard de dollars). -VNA