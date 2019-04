Hanoi (VNA) - "Les métiers du tourisme" étaient au cœur d’une formation qui vient d’être organisée à Hanoi. Celle-ci, réalisée par l’Université de Hanoi, est entrée dans le cadre du projet "ProFo-Tourisme-Hanoi".

La formation "Les métiers du tourisme" du 24 au 26 avril à l’Université de Hanoi. Photo: CVN

Le projet "ProFo-Tourisme-Hanoi", réponse à un appel d’offre de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), a pour but de renforcer les licences professionnelles en français, notamment la Licence de français de l’Université de Hanoi (UH), orientation tourisme.Ce projet, d’une durée de trois ans à partir de la rentrée scolaire 2018-2019, mobilise quatre agences de voyage vietnamiennes (Asiatica Travel, Amica Travel, Travelogy Vietnam, Easia Travel) et l’Université de Liège (Belgique) aux côtés de l’établissement en charge qu’est le Département de français de l’UH.Enseignants universitaires et professionnels conçoivent ensemble un dispositif pédagogique qui alterne théories et travaux pratiques, savoirs académiques et savoir-faire professionnels, cours en classe et stages en entreprise, cours donnés par des universitaires et séminaires animés par des professionnels du tourisme. Le tout a pour but d’impliquer le plus possible les étudiants dans les réalités professionnelles, et de faciliter ainsi leur entrée dans le monde du travail après l’université.Des compétences importantes pour les enseignants francophones