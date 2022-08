Découvrez les endroits à ne pas manquer lors d'un séjour à Hà Tinh

Le lac de Ke Gô est le plus grand lac d'eau douce artificiel de Hà Tinh et fait partie de la réserve naturelle de Ke Gô, avec une capacité de 350 millions de mètres cubes d'eau, servant à irriguer près de 17.000 hectares de cultures dans les districts de Thach Hà et Câm Xuyên, ville de Ha Tinh et la partie du nord du district de Ky Anh. Photo: vnexpress.net