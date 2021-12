Les étudiants vietnamiens participant à la 6e Olympiade internationale des métropoles ont remporté un médaille d’or et six d’argent. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les élèves du lycée d'excellence Hanoï-Amsterdam représentant le Vietnam participant à la 6e Olympiade internationale des métropoles (International Olympiad of Metropolises - IOM) ont remporté un médaille d’or et six d’argent, a annoncé le Service de l’éducation et de la formation de Hanoï.

Le médaille d'or est revenu à Nguyen Tri Duc en chimie. Les médailles d'argent sont remportés par Tran Trung Kien en chimie, Tran Dinh Dung et Nguyen Manh Duc en physique, Nguyen Anh Quan et Nguyen Gia Bao en informatique, et Cao Thuy An en mathématiques.

L'équipe vietnamienne a également remporté une coupe d’argent et se classe dans le top 5 des meilleures villes au concours-éclair, une compétition indépendante dans laquelle chaque équipe doit résoudre 80 tâches en deux heures.

L’Olympiade des métropoles est un concours international par équipe organisé à Moscou pour les étudiants de 14 à 18 ans vivant dans les grandes métropoles du monde. Chaque ville est représentée par une équipe de huit participants, qui doivent montrer leurs connaissances en physique, chimie, mathématiques et informatique.

La première édition a eu lieu en 2016 et a réuni 173 étudiants de 22 villes venues de 18 pays et territoires du monde entier.

L'édition de cette année, tenue en ligne du 6 au 13 décembre en raison de la propagation de l'épidémie de COVID-19, a vu la participation de 35 équipes venues des pays et territoires du monde entier. -VNA