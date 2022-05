L’École primaire de Nâm Manh, dans le district reculé de Nâm Nhùn de la province montagneuse de Lai Châu (Nord). Photo : LC/CVN

Hanoï (VNA) - Nâm Nhùn est un district frontalier reculé de la province montagneuse de Lai Châu (Nord) aux infrastructures scolaires encore limitées. Mais grâce à la mobilisation du secteur privé, des milliers d’élèves peuvent désormais étudier dans des salles spacieuses et propres.

Les nouvelles écoles ont été construites dans le cadre du projet "De belles écoles pour les enfants", lancé dans le district de Nâm Nhùn afin de remplacer les salles de classe délabrées et d’acheter de nouveaux équipements pédagogiques pour des enseignants et élèves dans des zones reculées. Ce projet incluait l’appel à des soutiens financiers d’entreprises privées, dans et hors la localité.

Nâm Nhùn ne dispose que d’une poignée d’établissements scolaires, obligeant les élèves à faire parfois plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre jusqu’à leur établissement. Conscientes de ce problème, les autorités locales ont réagi : "Ces dernières années, le secteur de l’éducation du district a mobilisé plus de 100 milliards de dôngs pour la construction de salles de classe ainsi que l’achat d’équipements pédagogiques pour les écoles en difficulté", informe Nguyên Van Ninh, chef du Bureau de l’éducation et de la formation de Nâm Nhùn.



Étudier dans de bonnes conditions



"L’éducation est un secteur important pour le district. Construire des écoles et encourager davantage d’enfants à suivre des cours est toujours considéré comme de la responsabilité des autorités et des enseignants", ajoute-t-il.



"Notre établissement compte 574 élèves répartis dans sept antennes scolaires. Celle du village de Phiêng Lan est l’un des endroits les plus difficiles d’accès mais elle aidera les enseignants et les élèves à avoir un meilleur environnement d’enseignement et d’apprentissage. Les élèves peuvent dorénavant étudier dans de bonnes conditions au sein même de leur village. Ils ne doivent plus parcourir de longues distances pour se rendre à l’école", confie avec joie Lê Dinh Chuyên, directeur de l’Ecole primaire-internat de Nâm Chà.



"Nous sommes très heureux ! Nos enfants ne doivent plus aller loin à l’école. Dans les temps à venir, une nouvelle route sera aussi construite, facilitant la venue des enseignants et des élèves à cette antenne", partage Vàng Thi So, habitante du village de Phiêng Lan.



Nâm Chà est une zone difficile d’accès de Nâm Nhùn. Auparavant, les écoles de Nâm Chà manquaient de tout, mais grâce à la mobilisation de la communauté, de nombreuses écoles ont pu être rénovées.

Le Collège-internat de Nâm Chà en est un bel exemple. Il a été reconstruit à neuf grâce à un investissement de 58,5 milliards de dôngs de la Banque de la Poste Liên Viêt. Rouvert en 2018, il offre aux enseignants et aux élèves des conditions optimales pour étudier en toute sérénité.

"Bien sûr que les élèves préfèrent étudier dans de bonnes conditions ! Ce nouvel internat contribue à empêcher les élèves de décrocher. La qualité de l’enseignement s’améliore aussi en conséquence", fait savoir Bùi Van Phi, directeur de l’école.



"L’école dans les nuages"



L’antenne située dans le village de Nâm Manh a aussi été reconstruite. Appelée "l’école dans les nuages" parce que son altitude fait qu’elle se trouve en effet bien souvent au-dessus des nuages, elle a pu faire peau neuve.



Selon son directeur Pham Quôc Bao, l’école a fait de grands efforts pour à la fois améliorer la qualité de l’enseignement et mobiliser des ressources extérieures pour rénover ses bâtiments. Le directeur et les enseignants ont cherché eux-mêmes des financements : "Cela fait quelques années maintenant que les enseignants et moi-même essayons de mobiliser la communauté pour rénover l’école et donc améliorer le sort de nos élèves. Nous avons pris l’habitude de partager des vidéos et des photos sur nos difficultés au quotidien et petit à petit des bienfaiteurs sont apparus. Nous avons reçu par exemple du riz, des vêtements, des stylos et des livres. Les parents d’élèves contribuent aussi à embellir l’école et à lui apporter son soutien. Tout cela dans l’espoir que chaque jour que les enfants passent à l’école soit un jour heureux".



Au total, l’école a pu mobiliser depuis 2016 plus de 4 milliards de dôngs, lui permettant de rénover une grande partie de ses bâtiments. Sa physionomie a changé complètement grâce à ces investissements. -VNA