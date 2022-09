Les lycéennes de Lê Quy Dôn animent la cérémonie de rentrée scolaire. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Lundi 5 septembre, plus de 1,7 million d'élèves de Hô Chi Minh-Ville, de la maternelle au lycée, sont entrés dans la nouvelle année scolaire 2022-2023. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée de manière solennelle et animée. Après les rites solennels, les élèves ont pris le relais lors d’activités culturelles animées par eux-mêmes, créant une atmosphère joyeuse.Au lycée Lê Quy Dôn, 3e arrondissement, un établissement ayant une longue tradition, la cérémonie de rentrée s’est déroulée dans l’enthousiasme avec les anciens et nouveaux élèves, ainsi que leurs enseignants et leurs parents. Pour cette nouvelle année scolaire, le lycée Lê Quy Dôn compte environ 1.300 élèves, dont plus de 560 de la classe de première. Il s’inspire de modèles internationaux, avec de nombreuses expériences pratiques, des activités parascolaires, des projets et des recherches scientifiques.L'année dernière, l'établissement a confirmé la qualité de son enseignement avec des résultats excellents. Il a reçu le drapeau d'émulation du gouvernement et du comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.Luu Nguyên Binh Khoa, proviseur-adjoint de Lê Quy Dôn, a signalé que c'était la première année que le secteur éducatif avait mis en place un nouveau programme d'enseignement général au niveau du lycée à partir de la classe de première, obligeant l'école et son personnel enseignant à promouvoir l'autonomie et la créativité dans l'organisation et l'élaboration des plans d'enseignement et d’apprentissage.Dans les établissements préscolaires, la cérémonie d'ouverture correspondait au slogan "Bébé est heureux d'aller à l'école" avec de nombreuses activités joyeuses. Cette année, l’école maternelle 17 (arrondissement de Binh Thanh) a inauguré un nouvel espace pour accueillir les élèves à partir de 13 mois. La directrice Pham Thi Ngoc Lan a déclaré qu’avec le contrôle de l’épidémie, les parents se sentent plus en sécurité pour envoyer leurs enfants à l'école. La rentrée 2022-2023 est également spéciale car l'école est reconnue aux normes nationales de niveau 1, ce qui enchante à la fois enseignants et parents.