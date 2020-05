Hanoi (VNA) – Les élèves vietnamiens de la première à la 12e année ont désormais l’opportunité de participer à l’Olympiade internationale de mathématiques en ligne BRICSMATH organisée par la plate-forme éducative russe Uchi.ru.

Le concours est organisé par la par la plate-forme éducative russe Uchi.ru. Photo : asi.ru

Ce concours vise à développer la créativité des enfants et leurs capacités de raisonnement logique, à cultiver leur intérêt pour les mathématiques, ainsi qu’à promouvoir les relations de coopération en matière d’éducation, de culture et de réforme.Outre les cinq pays du groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), la géographie du concours s’est élargie cette année au Vietnam et à l’Indonésie.L’ambassade du Vietnam en Russie a proposé le 23 avril dans un télégramme officiel au ministère de l’Education et de la Formation et au Comité populaire de Hanoi de divulguer ce concours et d’encourager la participation des élèves vietnamiens.Le concours se déroule en ligne sur le site bricsmath.com et est entièrement gratuit. Pour y participer, les élèves doivent avoir accès à un ordinateur ou à une tablette avec un navigateur moderne et une connexion Internet.Les enseignants inscrivent leurs élèves sur bricsmath.com et sélectionnent le pays, la classe et la langue, puis impriment les identifiants et mots de passe individuels des élèves et les envoient à leurs élèves pour qu’ils se connectent sur bricsmath.com et résolvent les tâches.Les tâches de la compétition sont conçues sous forme de jeux amusants et interactifs et disponibles pour toutes les classes en portugais, russe, anglais, hindi, chinois, indonésien et vietnamien.Elles amènent les élèves à sortir des sentiers battus, mais ne nécessitent aucune connaissance préalable du programme de mathématiques ni aucune préparation.La phase préparatoire du concours se déroulera du 22 avril au 22 mai 2020. Chaque candidat a la possibilité de résoudre des tâches interactives sans aucune restriction ni limite de temps.Après le concours, tous les participants recevront des certificats qui seront disponibles dans leurs comptes personnels sur bricsmath.com. – VNA