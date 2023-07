Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong pose avec les délégués. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a exhorté mardi 25 juillet l’Union des associations des lettres et des arts du Vietnam et le contingent d’écrivains et artistes vietnamiens à accompagner toujours la nation et l’œuvre de rénovation du Parti.



S’adressant à la 75e anniversaire de la fondation de l’Union des associations des lettres et des arts du Vietnam (25 juillet 1948-2023), le chef du Parti a affirmé que la littérature et les arts sont l’une des grandes forces motrices contribuant directement à la construction des fondements spirituels de la société et au développement intégral des hommes vietnamiens dans la période d’accélération de l’industrialisation, de la modernisation, de l’intégration internationale proactive et active pour développer le pays rapidement et durablement.

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong lors de la cérémonie, à Hanoi, le 25 juillet. Photo: VNA



Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a espéré que l’Union des associations des lettres et des arts du Vietnam et le contingent d’écrivains et artistes vietnamiens continueront de promouvoir leur précieuse et glorieuse tradition révolutionnaire.

Le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens attendent toujours et croient fermement que l’Union des associations des lettres et des arts du Vietnam et le contingent d’écrivains continueront d’accélérer l’innovation et la créativité, mieux répondant aux exigences de l’œuvre de renouveau culturel, de construction de l’homme vietnamien dans la nouvelle ère, a-t-il déclaré.

L’Union des associations des lettres et des arts du Vietnam décerne l’insigne "Pour l’oeuvre des lettres et des arts" au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong. Photo : VNA



Le leader du Parti a proposé que les comités et les autorités du Parti à tous les niveaux sont pleinement conscients du rôle et de la place importants de la culture, de la littérature et des arts dans l’œuvre de rénovation, d’édification et de défense de la Patrie ; encouragent et facilitent constamment les activités culturelles et artistiques par le biais de mécanismes et de politiques, tels que la fourniture d’un soutien financier, l’ouverture de camps de création ainsi que la découverte, la formation et le développement de talents artistiques.

Les délégués représentant de plus de 40.000 écrivains et artistes de cinq générations, versés dans les spécialités littérature, théâtre, beaux-arts, musique, photographie, cinéma, danse, art populaire, art des minorités ethniques et architecture, qui sont actifs dans dix associations centrales spécialisées et 63 associations littéraires et artistiques provinciales et municipales et la Fondation de soutien à la littérature et aux créations artistiques. – VNA