Hanoi (VNA) – C’est un grand soulagement pour des milliers de parents : leurs enfants peuvent reprendre le chemin des écoles maternelles privées dans la capitale Hanoï. Si les professionnels du secteur sont heureux de cette nouvelle, ils constatent aussi l’ampleur des tâches qui les attendent pour assurer un enseignement normal.

Environ 550.000 enfants d'âge préscolaire à Hanoï ont pu retourner à l'école depuis le 13 avril. Photo : VNA



Selon des statistiques préliminaires du Département de l’éducation et de la formation de Hanoï, au cours des deux années impactées par l’épidémie, 13 écoles maternelles privées et plus de 200 petits jardins d’enfants ont dû fermer leurs portes.Mais ce 13 avril, environ 550.000 enfants d’âge préscolaire à Hanoï ont pu retourner à l’école. De nombreuses écoles maternelles privées à Hanoï ont profité des jours fériés à l’occasion de la Fête commémorative des rois fondateurs Hùng pour préparer le retour des enfants. Cependant, le manque d’enseignants au sein de ces écoles ainsi que les faibles ressources financières font craindre des problèmes d’organisation.Pénurie de moyensHeureuse de pouvoir rouvrir son école après plus d’un an de fermeture, Nguyên Hông Hanh, propriétaire d’un établissement d’enseignement préscolaire dans l’arrondissement de Hoàng Mai, déplore néanmoins : "Presque toutes les écoles privées sont en danger de disparition. Les pertes financières varient selon la taille des écoles mais les plus touchées sont les établissements d’une cinquantaine d’employés. Bien souvent, les pertes estimées dépassent les 10 milliards de dôngs/an/école"."En plus des pertes financières évidentes, nous avons perdu aussi de nombreux enseignants et personnels, beaucoup d’entre eux ayant dû trouver d’autres emplois pour gagner leur vie pendant l’épidémie. En plus, aujourd’hui, les étudiants s’intéressent moins à l’éducation des enfants à l’âge préscolaire en raison de la charge de travail et de la forte pression, désormais accompagnées d’incertitudes et d’instabilité. Des conséquences négatives qui peuvent affecter les enseignants sur le long terme", a déclaré Mme Hanh.Nguyên Thi Thai, propriétaire d’une école maternelle dans l’arrondissement de Hà Dông, a déclaré de son côté : "Avant l’épidémie, l’école avait trois établissements. Au cours des deux dernières années, en raison de la longue période d’arrêt pour la prévention des épidémies, l’école n’avait plus assez d’argent pour payer les salaires, de nombreux enseignants ont quitté leur emploi et deux établissements ont dû être fermés. Après près de deux ans de difficultés dues à l’épidémie, nous devons désormais faire face au défi du manque d’enseignants lors de la réouverture".Pendant les trois jours fériés avant la réouverture, l’école de Nguyên Thi Thai a fait repeindre tout l’intérieur des quatre étages, nettoyer le sol et pulvériser les locaux au désinfectant. Les outils pédagogiques, les jouets et les fournitures d’internat pour enfants ont été endommagés, à cause d’une longue fermeture. "Nous devons maintenant investir dans l’achat des nouveaux matériels. Dans l’immédiat, l’école appelle les parents à apporter des jouets et les enseignants à fabriquer eux-mêmes davantage de matériel pédagogique. L’école construit une stratégie pour ramener les enseignants dévoués à l’enseignement", explique Thai."Il faudra être minutieux et prudents", a déclaré Trân Ngoc Linh, propriétaire d’un autre établissement d’enseignement basé dans l’arrondissement de Long Biên. "Assurer le plus haut niveau sécurité des enfants est aussi un moyen de rassurer les parents en cette période", ajoute-t-elle.Selon Mme Trân Ngoc Linh, la plus grande difficulté des écoles maternelles privées est le manque de personnel. La plupart des établissements d’enseignement préscolaire des localités sont touchés, notamment ceux à Hanoï qui ont dû se fermer pendant longtemps. L’école a la chance d’avoir encore suffisamment d’enseignants pour maintenir ses activités et met en place une stratégie pour compléter les ressources humaines, en particulier celles aux postes clés, et les enseignants formés.Soutiens des autorités