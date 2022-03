Un établissement du réseau des écoles maternelles Happy Time à Hanoï.

Photo : Tuôi Tre/CVN

Hanoï (VNA) - Fin février, près de 50 écoles maternelles de Hanoï au bord de la faillite ont déposé une pétition auprès du Service municipal de l'éducation et de la formation pour recevoir un soutien dans une situation difficile extrême. Une enveloppe de 1,400 milliards de dôngs est prévue.



Selon les données du ministère de l'Éducation et de la Formation, fin février 2022, plus de 500 écoles maternelles privées ont dû être fermées en raison des difficultés causées par la pandémie de COVID-19. Mais si on dénombre les petits groupes et les classes préscolaires, le nombre d’établissements dissous atteint des milliers. À Hanoï, les écoles maternelles publiques ne couvrent qu'environ 40 % des besoins des parents quand il s’agit pour ces derniers de confier leurs enfants à 3 et 4 ans. Cela signifie que plus de 60% des besoins sont satisfaits par les établissements privés. Maintenant que ce système s'est effondré, des centaines de milliers d'enfants d'âge préscolaire à travers le pays se trouvent sans école alors que leurs parents travaillent.



Une pétition pour la réouverture à titre expérimental



Fin février, près de 50 écoles maternelles de Hanoï ont déposé une pétition auprès du Service de l'éducation et de la formation de Hanoï afin d’obtenir du soutien pour faire face à cette situation très difficile. Elles se sont déclarées au bord de la faillite. Dans cette pétition, ces écoles n’énumèrent pas seulement les difficultés qui les entraînent vers le bas, mais proposent aussi des solutions pour leur sauvetage. Par exemple, elles demandent l’autorisation d’une réouverture à titre expérimental des écoles maternelles privées qui assurent les conditions de prévention et de contrôle de l'épidémie et disposent de plans d’accueil des enfants en toute sécurité. Si tout va bien, les autres établissements pourront rouvrir ensuite une ou deux semaines après.



"L'école reste fermée alors que le besoin des parents d'y envoyer leurs enfants est de plus en plus pressant. Nous espérons donc être autorisés à accueillir les enfants à titre expérimental bientôt. Cela doit être envisagé rapidement pour sauver les écoles maternelles se trouvant aujourd’hui au bord de la faillite", indique la directrice du réseau des écoles maternelles Happy Time à Hanoï, Hoàng Thuy Hang.



Suggérant le type de réglémentations que doivent respecter les écoles maternelles privées à leur réouverture, la directrice du réseau des écoles maternelles Thang Long Academy (Hanoï), Dinh Thi Phuong Lan, a déclaré qu’il fallait répartir les enfants en petits groupes pour que les enseignants puissent surveiller de près leur état de santé et travailler avec les parents pour rapidement détecter les enfants potentiellement infectés au coronavirus. De cette manière, les enfants présentant des symptômes peuvent facilement être isolés, évitant la contamination des autres. Ensuite, il faut que chaque école mette en place des mesures strictes de prévention épidémique, de l’accueil des enfants en classe jusqu’au moment où les enfants sont rendus à leurs parents. Pendant le temps de la classe, les enfants doivent aussi être habitués à se laver les mains, se gargariser avec de l'eau salée, etc. pour éviter au maximum la transmission du virus.

Plus de 500 écoles maternelles privées ont dû être fermées en raison la pandémie de COVID-19. Photo : VNA/CVN

Nguyên Thanh Huyên, gestionnaire du réseau des écoles maternelles Ong Viêt (Hanoï), l'un des établissements subissant de grands dommages à cause de la pandémie, a souligné que les écoles préscolaires privées avaient assumé leur responsabilité lorsque les écoles publiques n’étaient pas en mesure d’offrir suffisamment de places pour les enfants. Mais aujourd’hui, ce sont ces écoles privées qui ont besoin d’aide et qui ne bénéficient pas, jusque-là, de politiques préférentielles nécessaires.



Les enseignements d’Hô Chi Minh-Ville



À Hô Chi Minh-Ville, les parents sont autorisés, s’ils le souhaitent, à envoyer les enfants dans les écoles depuis la fin des vacances du Têt. Si, au début, le taux des enfants allant à l’école n’était que de 20 à 30%, ce chiffre atteint aujourd’hui 75%.



Afin de prévenir l'épidémie et limiter les effets sur les enseignants et élèves, une fois le virus apparu au sein de l’école, les établissements à Hô Chi Minh-Ville divisent les enfants en petits groupes.



"Chaque enseignant est en charge d'un petit nombre d'élèves. Si un enfant du groupe est infecté au coronavirus, seul ce groupe est isolé, les membres des autres groupes continuent d’aller à l’école", a fait savoir la cheffe du Bureau de l’éducation préscolaire du Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, Luong Thi Hông Diêp.



Dans la mégapole du Sud, de nombreux gestionaires des écoles déclarent qu'il est nécessaire aujourd’hui de lever les obstacles dans les procédures administratives pour la construction d’un nouvel établissement scolaire après la pandémie.



En raison d'une longue période de fermeture, Nguyên Thi Dung, gestionnaire de groupe de classes préscolaires Thân Dông Viêt dans le 12e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, n’avait plus les moyens de payer la location des locaux, ce qui l’a forcée à fermer les portes de son établissement. Aujourd’hui qu’elle veut reprendre, elle doit demander un nouveau permis pour accueillir ses classes. Elle se plaint de la lenteur du processus : "Cela prend beaucoup de temps, ce qui entraîne des perturbations dans l'apprentissage des élèves et l'enseignement. J'espère que les problèmes de procédures vont être résolus rapidement, les établissements qui ont encore des permis n'ont pas besoin de demander une nouvelle licence lors d'une relocalisation", a suggéré Nguyên Thi Dung.



Pour sa part, Hoàng Thuy Hang a déclaré que, dans le contexte où l'épidémie est toujours présente, les établissements préscolaires ont besoin des bases juridiques pour servir de points d'appui et élaborer des scénarios de réponse aux situations qui surviennent. Nguyên Thanh Huyên, gestionnaire du réseau des écoles maternelles Ong Viêt (Hanoï), l'un des établissements subissant de grands dommages à cause de la pandémie, a souligné que les écoles préscolaires privées avaient assumé leur responsabilité lorsque les écoles publiques n’étaient pas en mesure d’offrir suffisamment de places pour les enfants. Mais aujourd’hui, ce sont ces écoles privées qui ont besoin d’aide et qui ne bénéficient pas, jusque-là, de politiques préférentielles nécessaires.Les enseignements d’Hô Chi Minh-VilleÀ Hô Chi Minh-Ville, les parents sont autorisés, s’ils le souhaitent, à envoyer les enfants dans les écoles depuis la fin des vacances du Têt. Si, au début, le taux des enfants allant à l’école n’était que de 20 à 30%, ce chiffre atteint aujourd’hui 75%.Afin de prévenir l'épidémie et limiter les effets sur les enseignants et élèves, une fois le virus apparu au sein de l’école, les établissements à Hô Chi Minh-Ville divisent les enfants en petits groupes."Chaque enseignant est en charge d'un petit nombre d'élèves. Si un enfant du groupe est infecté au coronavirus, seul ce groupe est isolé, les membres des autres groupes continuent d’aller à l’école", a fait savoir la cheffe du Bureau de l’éducation préscolaire du Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, Luong Thi Hông Diêp.Dans la mégapole du Sud, de nombreux gestionaires des écoles déclarent qu'il est nécessaire aujourd’hui de lever les obstacles dans les procédures administratives pour la construction d’un nouvel établissement scolaire après la pandémie.En raison d'une longue période de fermeture, Nguyên Thi Dung, gestionnaire de groupe de classes préscolaires Thân Dông Viêt dans le 12e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, n’avait plus les moyens de payer la location des locaux, ce qui l’a forcée à fermer les portes de son établissement. Aujourd’hui qu’elle veut reprendre, elle doit demander un nouveau permis pour accueillir ses classes. Elle se plaint de la lenteur du processus : "Cela prend beaucoup de temps, ce qui entraîne des perturbations dans l'apprentissage des élèves et l'enseignement. J'espère que les problèmes de procédures vont être résolus rapidement, les établissements qui ont encore des permis n'ont pas besoin de demander une nouvelle licence lors d'une relocalisation", a suggéré Nguyên Thi Dung.Pour sa part, Hoàng Thuy Hang a déclaré que, dans le contexte où l'épidémie est toujours présente, les établissements préscolaires ont besoin des bases juridiques pour servir de points d'appui et élaborer des scénarios de réponse aux situations qui surviennent.