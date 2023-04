Lào Cai (VNA) - Les activités d’import-export via le poste-frontière de Lao Cai dans la province de Lào Cai (Nord) ont prospéré au premier trimestre de cette année, atteignant près de 186 millions de dollars, a rapporté l’agence douanière locale.

Les exportations-importations via le poste-frontière de Lào Cai prospèrent au premier trimestre. Photo: VNA

Dans le détail, la valeur des exportations a atteint 92,4 millions de dollars, en hausse de 90,1% sur un an tandis que celle des importations a augmenté de 15,2% en glissement annuel à 93,2 millions de dollars.

Les produits agricoles sont les plus exportés, avec une valeur de plus de 71 millions de dollars, en hausse de 63,2 % sur un an et représentant 76,8% du chiffre d’affaires total à l’exportation. Les exportations principales comprennent fruits du dragon, bananes, ramboutans, pastèques, maniocs et mangoustans.

Vuong Chinh Quôc, chef du comité de gestion de la Zone économique frontalière de Lào Cai, a fait savoir qu’il y avait actuellement 335 entreprises opérant dans les exportations-importations via poste-frontière de Lào Cai, soit 14 de plus qu’en 2022.

Le comité de gestion a également élaboré des plans pour préparer les entrepôts, logistiques et installations de soutien nécessaires afin de créer les conditions les plus favorables pour les entreprises au 2e trimestre, lorsque des fruits vietnamiens de saison comme litchis et fruits du dragon seront expédiés en Chine, a-t-il ajouté. - VNA