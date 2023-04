Pékin (VNA) - Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce a fondé en 2015 le Bureau de promotion du commerce du Vietnam dans la ville de Chongqing, au Sud-Ouest de la Chine , ce qui a permis d'accroître rapidement les échanges économiques et commerciaux entre les localités vietnamiennes et cette ville chinoise.Selon les statistiques des douanes chinoises, le chiffre d’affaires d’import-export entre le Vietnam et Chongqing est passé de 2 milliards de dollars en 2018 à 4,5 milliards en 2019, soit le double. Malgré l'impact de la pandémie de COVID-19, les échanges commerciaux bilatéraux ont continué de croître fortement, atteignant plus de 7,3 milliards de dollars et 7,93 milliards de dollars en 2020 et 2021, respectivement.Pendant trois années consécutives, le Vietnam a été le plus grand partenaire commercial de Chongqing au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), représentant 40% des échanges commerciaux entre Chongqing et cette région.Mme Trieu Thuy Nga, cheffe du Bureau de promotion du commerce du Vietnam à Chongqing, a déclaré que ces dernières années, son agence avait soutenu un grand nombre d’entreprises chinoises souhaitant investir au Vietnam, en fournissant des informations et des conseils sur les politiques d'investissement, l'environnement des affaires, les procédures d'investissement…Fin 2022, plus de 30 entreprises de Chongqing avaient investi dans 21 projets au Vietnam, cumulant un capital de 596 millions de dollars.Dès le début de cette année, de nombreuses agences et entreprises de Chongqing et du Sichuan ont demandé l’aide du Bureau de promotion du commerce du Vietnam à Chongqing pour organiser des visites au Vietnam dans le but de sonder le marché local.Selon Mme Trieu Thuy Nga, le Bureau de promotion du commerce du Vietnam à Chongqing continuera de bien jouer son rôle de passerelle dans la mise en œuvre du Plan d'action 2023 sur la mise en oeuvre du protocole d'accord signé entre l'Agence de promotion commerciale du Vietnam et la Commission municipale du commerce de Chongqing, avec l’accent mis sur l'organisation d'activités de promotion commerciale, l'envoi d'entreprises à des foires commerciales internationales, l'organisation de conférences sur la promotion des investissements, etc. -VNA