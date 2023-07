L'ambassadeur des EAU au Vietnam, Bader Almatrooshi. Photo: ambassade des EAU



Hanoï (VNA) - En 2023, le Vietnam et les Emirats Arabes Unis (EAU) célèbrent le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, en lançant officiellement les négociations sur un accord de partenariat économique intégral (CEPA).



À cette occasion, l'ambassadeur des EAU au Vietnam, Bader Almatrooshi, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne de l’Information (VNA) sur les relations entre les deux pays et les perspectives dans la nouvelle période.



Lors de l’interview, l'ambassadeur des EAU a affirmé que son pays était le plus grand partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient, avec 8,7 milliards de dollars d’échanges non pétroliers l'an dernier.



Les deux pays ont organisé le premier cycle de négociations de l'accord de partenariat économique intégral, a-t-il ajouté, estimant qu’une autre réalisation était le Forum d’affaires organisé le mois dernier avec la participation d'environ 80 entreprises des deux pays.



Selon lui, ces relations ont encore été renforcées cette année par la visite de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan aux EAU et ses rencontres avec des dirigeants et des personnalités du pays, ainsi que les visites de trois ministres des deux pays.



Les EAU croient au potentiel de développement des relations entre les deux pays et l'une des mesures prises est l'ouverture du bureau de représentation de Dubai Chamber à Ho Chi Minh-Ville le 20 juillet, a-t-il affirmé.



Un autre développement important est la coopération croissante entre World Logistics Passport, basé à Dubaï, et des entreprises vietnamiennes, a-t-il ajouté.