Le secteur de la santé a obtenu en 2020 d’excellentes réalisations dans la chirurgie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Voici la liste des dix évènements médicaux de premier plan au Vietnam en 2020 choisis par le ministère de la Santé.

1. Le Vietnam a réussi à maîtriser la pandémie de COVID-19



Le Vietnam est considéré par la communauté internationale comme le pays le plus performant dans la prévention et la lutte contre l’épidémie de COVID-19,

mobilisant l’ensemble du système politique, du Parti, du peuple et de l’armée dans ce combat, avec des coûts faibles.



Le Vietnam est l’un des quatre premiers pays à avoir isolé le coronavirus. En peu de temps, il a produit activement des ventilateurs, des kits de test et commencé à tester le vaccin.



En plus du COVID-19, d’autres maladies survenues au Vietnam en 2020 ont été efficacement contrôlées.



2. Mise en œuvre du projet "Examen et traitement médical à distance"



Le projet a connecté 1.000 points en 45 jours. À la fin de l’année, plus de 1.500 établissements médicaux ont été connectés. Le projet ouvre une nouvelle phase de diagnostic et de traitement, avec pour objectif que tous les établissements de santé, en particulier au niveau des districts, reçoivent un soutien professionnel continu et que tous les habitants aient un soutien médical régulier.



Le projet permet aux gens d’accéder à des services médicaux de qualité au niveau local, d’améliorer la qualité des examens et des traitements des établissements de santé de base, de réduire l’écart entre les niveaux supérieur et inférieur, et de sauver de nombreux malades.



3. Excellentes réalisations dans la chirurgie



Le succès de l’opération de séparation des sœurs siamoises Truc Nhi et Diêu Nhi à l’Hôpital pédiatrique de Hô Chi Minh-Ville illustre les grands progrès

et les réalisations importantes de la chirurgie vietnamienne.



Les chirurgiens de l’Hôpital central militaire 108 à Hanoï ont réalisé avec succès la première greffe intestinale à l’Hôpital militaire 103.



Ces réalisations confirment le bon niveau médical du Vietnam.



4. Transformation numérique du secteur de la santé



Le ministère de la Santé est l’un des deux ministères à avoir connecté 100% des services publics de niveau 4 au portail national de la fonction publique. Il applique l’intelligence artificielle à l’aide d’images radiographiques pulmonaires pour soutenir le diagnostic du COVID-19. Le Vietnam est à l’avant-garde de l’application des technologies de l’information dans la prévention et le contrôle de l’épidémie.



Ledit ministère a ouvert son portail électronique qui fournit des informations sur 62.438 produits pharmaceutiques, 28.000 produits, équipements, fournitures et bioproduits médicaux, 93.253 résultats d’appels d’offres et les tarifs de plus de 1.400 prestataires de services sanitaires.



Au moins 98 millions de dossiers de santé ont été établis par le ministère de la Santé et l’Assurance sociale en cinq mois pour préparer l’examen et le traitement médical sans papier.



5. Loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi sur la prévention et la lutte contre le VIH/sida



La Loi a été adoptée avec deux notes remarquables : il s’agit de la seule loi soumise et adoptée en une seule session de l’Assemblée nationale (XIVelégislature) et de l’une des trois lois adoptées par 100% des députés.



Ces 15 dernières années, le programme de prévention et de contrôle du VIH/sida au Vietnam a aidé environ un demi-million de personnes à éviter l’infection par le VIH et plus de 150.000 autres à se remettre. Le Vietnam est l’un des quatre pays offrant la meilleure qualité de traitement contre cette maladie au monde après le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suisse.



6. Belles images de la communauté dans la lutte contre l’épidémie

Quelque 20 milliards de SMS avec des recommandations sur la prévention et le contrôle de l’épidémie, l’appel au partage ont été envoyés à la population par les ministères de la Santé, de l’Information et de la Communication.



Fin août 2020, le Front de la Patrie du Vietnam a reçu plus de 2.200 milliards de dôngs pour soutenir les activités de prévention et de lutte contre le coronavirus.



Dans la communauté, de nom-breuses méthodes de partage efficaces ont été déployées telles que distributeurs automatiques de riz, de masques...



7. L’initiative du Vietnam sur la Journée internationale de la préparation aux épidémies (27 décembre) adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies



Il s’agit de la première résolution de l’Assemblée générale des Nations unies dans ce secteur, également de la première proposée par le Vietnam et approuvée par cet organe onusien.



8. Plus de 90% des citoyens bénéficient de l’assurance maladie



Au moins 90,8% des citoyens bénéficient de l’assurance maladie. On dénombre aussi 28 lits d’hôpitaux/10.000 habitants, dépassant les indices fixés par l’Assemblée nationale et le gouvernement.



9. La taille des Vietnamiens augmente



Selon les résultats du recensement de la nutrition 2020 réalisé par l’Institut de la nutrition et l’Office général des statistiques, la hauteur moyenne des jeunes hommes est de 168,1 cm et des femmes de 156,2 cm.



10. Maintien du seuil de renouvellement des générations



Le Vietnam a maintenu un seuil de remplacement des générations, de 2,1 enfants/femme, au cours de ces 14 dernières années.



En maintenant ce taux, la population sera stable, contribuant à réduire le déséquilibre du sex-ratio à la naissance, prolongeant la “période démographique en or”, ralentissant le vieillissement de la population et améliorant ses indicateurs anthropométriques, contribuant au développement rapide et durable du pays. -YT/CVN/VNA