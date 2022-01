Le monde est passé à 2022. L'agence vietnamienne d'Information (VNA) a sélectionné les 10 principaux événements internationaux qui ont façonné le monde en 2021. En voici la liste :

1. Passage à la coexistence avec le COVID-19 dans de nombreux pays:

De nombreux pays sont passés de la politique du zéro COVID à la coexistence en toute sécurité avec le COVID-19, en promouvant la vaccination de masse et en appliquant des réglementations de vaccination obligatoire pour contrôler la maladie, contribuant ainsi à relancer l'économie mondiale au cours des derniers mois de l'année 2021.

2. La COP26 a obtenu de nombreux engagements pour réduire les émissions polluantes :

La 26e Conférence des Parties (COP 26) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui s’est tenue à Glasgow, au Royaume-Uni, a réaffirmé l’engagement à maintenir l’objectif de limiter le réchauffement en dessous de 1,5 °C d’ici la fin du siècle. De nombreux pays ont également annoncé des échéances précises pour ramener leurs émissions nettes à zéro, mettre fin à la déforestation et diminuer leurs émissions de méthane de 30 % d'ici 2030…

3. Efforts de l'ASEAN pour la stabilité et le développement de la région:

L'ASEAN est parvenue à un consensus en cinq points sur la situation au Myanmar, a convenu de promouvoir la coopération dans la réponse au COVID-19, la reprise économique et l’élaboration de la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour l’après-2025, a établi des partenariats stratégiques intégraux avec la Chine et l’Australie...

4. La Chine a achevé la construction d'une société modérément prospère à tous égards:

La Chine a fêté le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois (PCC) (1er juillet 1921) et a adopté la 3e Résolution historique lors du sixième plénum du 19e Comité central du PCC, en affirmant l’accomplissement de la construction d’une société modérément prospère à tous égards et l’entrée dans une nouvelle étape de construction d’un pays socialiste moderne, puissant, prospère, démocratique, civilisé et harmonieux d'ici 2049.

5. Le président américain Joe Biden a changé de nombreuses politiques de son prédécesseur :

Le président Joe Biden a renoncé au principe de « l'Amérique d'abord », réengagé les États-Unis dans plusieurs organisations multilatérales et accords internationaux, consolidé les liens avec les alliés traditionnels, signé un plan de relance de l'économie d'un montant de 1.900 milliards de dollars, recommandé un plan d'infrastructures de 2.300 milliards de dollars...

6. Retour des Talibans au pouvoir en Afghanistan:

Le 15 août 2021, les Talibans ont pris le contrôle de la capitale Kaboul, revenant au pouvoir en Afghanistan après 20 ans. Actuellement, le nouveau gouvernement taliban n'est pas encore reconnu par la communauté internationale.

Les États-Unis ont officiellement achevé le 31 août 2021 leur plan de retrait de la totalité de leurs troupes du sol afghan après 20 ans de présence.

7. Angela Merkel a quitté la chancellerie après 16 années au pouvoir:

Avec 4 mandats consécutifs depuis 2005, Angela Merkel s'est imposée comme une femme politique puissante, dirigeant l'Allemagne et l'Union européenne (UE) pour surmonter les moments difficiles des crises financières, de la dette publique et migratoire, laissant de grandes réalisations.

Considérée comme la dirigeante la plus influente d'Europe, Angela Merkel a été désignée Femme la plus puissante du monde à 14 reprises par le magazine Forbes. Elle a fait de l'économie allemande la plus grande d’Europe et de l’Allemagne un symbole de paix et d'harmonie.

8. Crise énergétique et perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales:

Les pénuries d'énergie et les perturbations des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale ont gravement affecté l'approvisionnement et la distribution d'une large gamme de produits. Les prix du pétrole, du gaz et du charbon ont flambé, causant un effet domino sur le prix de l'électricité et sur l'inflation. De nombreuses entreprises et usines ont dû fermer leurs portes en raison de la pénurie d'électricité et de matières premières, affectant négativement la reprise économique mondiale.

En mars 2021, les chaînes d'approvisionnement passant par le canal de Suez ont été paralysées par l'incident du porte-conteneurs Ever Given, bloqué dans le canal pendant près d'une semaine. L'incident a provoqué le blocage de plus de 400 autres navires dans ce canal, interrompant la circulation d'environ 15% du fret maritime mondial.

9. Empreintes pour le tourisme spatial et tournage du premier film dans l'espace:

Le 20 juillet 2021, le milliardaire américain Jeff Bezos s'est envolé dans l'espace, à bord de la fusée New Shepard, assemblée par sa société Blue Origin.

Blue Origin a procédé le 13 octobre à son deuxième vol spatial touristique, avec à bord l'acteur canadien William Shatner, 90 ans.

En octobre, une équipe de tournage russe a passé 12 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pour réaliser le premier film en orbite, intitulé "The Challenge". L'agence de presse russe TASS a signé un protocole de coopération pour ouvrir sa représentation permanente sur l'ISS.

10. Reprise de nombreux grands événements sportifs internationaux :

Après un an de report en raison de la pandémie de COVID-19, les Jeux Olympiques d'été de 2020 et les Jeux Paralympiques de 2020 se sont déroulés au Japon de fin juillet à début septembre 2021. En juin et juillet, le Championnat d'Europe de football (EURO) 2020 et la Copa America 2021 ont respectivement eu lieu dans de nombreuses villes européennes et au Brésil...

L'organisation d'événements sportifs d’envergure à l'échelle mondiale a permis à ce secteur de se redresser progressivement, apportant une énergie positive aux fans après une longue attente due à la crise sanitaire./.