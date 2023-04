La Havane, 22 avril (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba Esteban Lazo Hernandez ont coupé la banque inaugurale de l'usine de lessive de la coentreprise Suchel – TBV et la centrale solaire de la compagnie par actions de l’Investissement et du commerce Thai Binh à la Zone spéciale de développement de Mariel dans la province d'Artemisa le 21 avril (heure locale).

Photo : VNA

Selon Tran Ngoc Thuan, président et directeur général de la compagnie par actions de l’Investissement et du commerce Thai Binh, qui opère à Cuba depuis 25 ans, l'usine Suchel - TBV peut répondre à 100% des besoins des consommateurs cubains et exporter vers les pays d'Amérique latine.



Pendant ce temps, la centrale solaire de 20 MW est également entièrement investi par le Vietnam. À l'avenir, l'entreprise prévoit de construire d'autres centreles solaires d'une capacité totale pouvant atteindre 1.000 MW d'ici 2030.



Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba Esteban Lazo Hernandez ont coupé la banque inaugurale de l'usine de lessive de la coentreprise Suchel – TBV. Photo : VNA



La première vice-ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement de Cuba, Ana Teresita González Fraga, a souligné l'importance des projets pour Cuba ainsi que la plus grande présence du Vietnam dans la zone spéciale de développement de Mariel avec cinq projets d'une valeur de plus de 160 millions de dollars.



Le ministre de la Construction, Nguyen Thanh Nghi, a déclaré que l'inauguration des deux projets montrait les efforts et la détermination de Thai Binh Corporation à étendre ses investissements à Cuba. Il a déclaré que les deux projets fonctionneraient efficacement et aideraient Cuba à devenir autonome en matière d'approvisionnement en électricité et en matières premières.



Nguyen Thanh Nghi a déclaré que la partie cubaine continuerait à créer des conditions optimales pour que les deux usines fonctionnent de manière stable, profitant aux deux parties et contribuant à la réalisation des objectifs de développement socio-économique de Cuba.



Lors de la cérémonie, le directeur général de l'usine Suchel-TBV, Nguyen Lam Dien, et Isabel Matinez Ramires, directrice générale adjointe de l'usine, ont symboliquement remis 24 tonnes de lessive en poudre au secteur de la santé de la province d'Artemisa.



Des représentants de la centrale solaire ont également présenté des panneaux solaires de 5KWh à l'hôpital général Mariel Orlando Santana.



Le même jour, les dirigeants vietnamiens et cubains ont également assisté au lancement de la deuxième phase du parc industriel de ViMariel.



Ana Teresita Gonzáslez Fraga a affirmé que la construction de la deuxième phase du projet montre la stabilité et la croissance du partenariat économique Cuba-Vietnam.



Elle a appelé les entreprises vietnamiennes, en tant que pionnières et partenaires importants de la zone spéciale de développement de Mariel, à continuer d'attirer des investissements dans de nouveaux projets qui profitent aux deux parties. Elle a affirmé que les autorités cubaines sont toujours disposées à les soutenir dans la mise en œuvre de nouveaux projets.



Nguyen Thanh Nghi a salué les efforts de ViMariel pour surmonter les impacts du COVID-19 afin d'achever la première phase du projet. La centrale a attiré quatre investisseurs étrangers et suscité l'intérêt de nombreux autres, a-t-il noté, soulignant que le projet reflète la coopération efficace et durable entre le Vietnam et Cuba.



Photo : VNA



ViMariel JSC a été créée en 2018 pour exploiter un parc industriel de 156 hectares dans la zone de développement spécial de Mariel avec un investissement total de 41 millions de dollars.



Il s'agit de la première entreprise étrangère à laquelle le gouvernement cubain a accordé le droit d'utiliser des terres pour construire, gérer et exploiter l'infrastructure du parc industriel afin d'attirer des investissements dans les domaines de la production alimentaire et alimentaire, des biens de consommation, des matériaux de construction, de l'industrie électronique et de l'alimentation.



Lors de l'événement, les autorités des provinces de Binh Duong et d'Artemisa ont signé et échangé une lettre d'intention sur le développement des relations de coopération entre les deux localités. Binh Duong a également offert à la province d'Artemisa 50 tonnes de riz.



Le 21 avril également, le président de l'AN Vuong Dinh Hue et le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernandez, ont visité le Centre de génie génétique et de biotechnologie (CIGB) géré par le groupe BioCubaFarma dans la zone spéciale de développement de Mariel.



BioCubaFarma fournit près de 1.000 produits sur le marché intérieur, notamment du matériel médical et des médicaments. Parmi ceux-ci figurent les vaccins contre la méningite, l'hépatite B et le COVID-19. Toutes les technologies de production de vaccins appartiennent entièrement à Cuba, a-t-il ajouté.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, présente un souvenir à BioCubaFarma. Photo : VNA



L'année dernière, BioCubaFarma et le groupe vietnamien T&T ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans les domaines des produits pharmaceutiques, des équipements médicaux et de la biotechnologie. Il a également souligné le potentiel de coopération entre les deux pays dans le domaine des biotechnologies.



Le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a déclaré que le Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam avait publié une Résolution sur le développement de la biotechnologie et son application au développement durable national dans la nouvelle période. Il a dit espérer que le haut législateur cubain contribuera à promouvoir le partenariat bilatéral dans ce domaine.- VNA

source