Bangkok, 23 juin (VNA) - Les dirigeants de l'ASEAN ont rencontré des représentants de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), du Conseil consultatif des affaires de l'ASEAN (ASEAN-BAC) et de la jeunesse de l'ASEAN (ASEAN Youth), à Bangkok le 22 juin, à l'occasion du 34e Sommet de l'ASEAN.

Le président de l'AIPA, Chuan Leekpai, a souligné l'importance de la coopération ASEAN-AIPA sur les trois piliers de la communauté de l'ASEAN, à savoir politique-sécurité, économie et société-culture.

Il a souligné qu’il importait de maintenir la position centrale et unifiée de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) au sein de l’architecture régionale, ainsi que la nécessité de renforcer la coopération pour faire face aux défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels.

Le président de l'AIPA a également affirmé l'importance de la sécurité maritime dans la région et du soutien à la coopération et aux dialogues constructifs en la manière.

L'ASEAN devrait se préparer à saisir les opportunités et à relever les défis de la quatrième révolution industrielle tout en promouvant la coopération économique régionale, en augmentant la compétitivité, en réduisant les écarts de développement et en promouvant une ASEAN verte, en doublant notamment les efforts visant à atteindre le partenariat économique global régional (RCEP), a-t-il déclaré.

L'AIPA souhaite accélérer la mise en œuvre des conventions de l'ASEAN sur la prévention de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, y compris le plan de travail Bohol sur la traite des personnes et le consensus de l'ASEAN sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants, a-t-il ajouté.

Les dirigeants de l'ASEAN ont salué les recommandations de l'AIPA sur la promotion de la coopération en matière d'adaptation au changement climatique, de protection de l'environnement, de lutte contre le terrorisme, d'égalité des sexes, de préparation de la quatrième révolution industrielle, de sécurité et sûreté maritimes et de préservation des patrimoines culturels en vue de construire une Communauté de l’ASEAN forte et unie.

En rencontrant les jeunes, les dirigeants de l'ASEAN ont écouté l'opinion des jeunes générations sur l'éducation de haute qualité, la protection de l'environnement et le développement inclusif.

Les jeunes ont suggéré de créer davantage de possibilités pour les jeunes entreprises et les jeunes entrepreneurs, ainsi que d'accroître la formation professionnelle et la participation des jeunes au processus de prise de décision.

Lors de la réunion avec les représentants de l'ASEAN-BAC, les dirigeants de l'ASEAN ont pris note des recommandations du conseil sur l'utilisation des technologies numériques et le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises (PME), en plus de faciliter le commerce, la connectivité des échanges numériques, la libéralisation du commerce et des services financiers, le développement des villes intelligentes, de l’agriculture, du tourisme, des jeunes entreprises et des entreprises appartenant à des femmes.

Ils ont déclaré que les gouvernements des pays de l'ASEAN poursuivraient la construction de la Communauté économique de l'ASEAN, l'intensification de l'intégration et de la connectivité régionales, ainsi que la réforme des procédures administratives et la mise au point de politiques de soutien aux PME à l'ère numérique. -VNA