Le Premier ministre du Laos Sonexay Siphandone reçoit le secrétaire du Comité provincial du Parti, président du Conseil populaire provincial Thai Thanh Quy. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale du Laos Xaysomphone Phomvihane reçoit le président du Conseil populaire provincial Thai Thanh Quy. Photo : VNA

Nghe An (VNA) - Dans le cadre d'une visite de travail au Laos , une délégation de la province centrale de Nghe An , dirigée par le secrétaire du Comité provincial du Parti, président du Conseil populaire provincial Thai Thanh Quy, a été reçue par le président de l'Assemblée nationale du Laos Xaysomphone Phomvihane et le Premier ministre du Laos Sonexay Siphandone dans l'après-midi du 13 juillet.Présentant aux dirigeants lao les relations de coopération entre la province de Nghe An et des provinces du Laos dans les domaines de l'économie, du commerce, de la culture, des sports, du tourisme, de la santé… Thai Thanh Quy leur a proposé de soutenir la mise en œuvre rapide du projet d'autoroute Vientiane-Paksan-la porte frontalière Thanh Thuy-Hanoï.Les dirigeants lao ont apprécié l'étroite relation de coopération entre la province de Nghe An et 7 provinces du Laos et la capitale Vientiane. Ils ont apprécié les propositions du secrétaire du Comité provincial du Parti de Nghe An sur le projet d’autoroute Vientiane-Hanoï et ont déclaré qu’actuellement le Laos appelait les entreprises à déployer ce projet sous forme de BOT (construction-opération-transfert).Le Premier ministre lao a proposé à la province de Nghe An d'étudier et de construire une zone économique frontalière entre le Laos et le Vietnam, de moderniser ses portes frontalières, d'étudier les caractéristiques de 18 provinces/villes pour tisser une coopération pour le développement conformément aux atouts et potentiels de Nghe An.En outre, le Premier ministre lao a souhaité que Nghe An joue le rôle de passerelle pour que les produits agricoles lao puissent pénétrer le marché vietnamien, et que les produits essentiels du Vietnam, de Nghe An en particulier, soient de plus en plus présents au Laos.Dans le cadre de la visite, Thai Thanh Quy et sa suite ont rendu une visite de courtoisie à Bounthong Chithmany, secrétaire permanent du Secrétariat, vice-président du Laos, Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité municipal du Parti, président du Conseil populaire de Vientiane, Atsaphanthong Siphandone, maire de Vientiane …-VNA