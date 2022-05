Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith (droite), et Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail au Laos, Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, est allé le 26 mai rendre des visites de courtoisie aux dirigeants lao.



Il est allé saluer le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, le Premier ministre, Phankham Viphavan, le président de l’Assemblée nationale, Xaysomphone Phomvihane, et le président du Front d’édification nationale du Laos, Xinlavong Khoutphaythoun.



A cette occasion, Nguyen Van Nen a informé les dirigeants lao des résultats de son entretien tenu auparavant avec Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité municipal du PPRL et président du Conseil populaire de Vientiane. Selon lui, Ho Chi Minh-Ville et Vientiane se sont engagés à travailler ensemble pour bien organiser l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, à promovoir leur coopération et les échanges entre les habitants...



Les dirigeants lao ont félicité le Vietnam pour son organisation réussie des SEA Games 31. Ils ont déclaré apprécier la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et Vientiane comme d’autres localités lao. Ils ont également émis le souhait que la mégapole du Sud continue de partager ses expériences liées à la gestion et au développement économique avec les localités lao. -VNA