Hanoi (VNA) - Impressionnés par les acquis obtenus par le Vietnam pendant la période de Renouveau, notamment dans le développement économique et la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19 en 2020, des diplomates présents au Vietnam au seuil du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) ont tous exprimé leur conviction que le Vietnam continuerait à progresser régulièrement.

L’ambassadeur du Laos au Vietnam Sengphet Houngboungnuang. Photo: VNA

L’ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang, a hautement apprécié les acquis du Vietnam en 35 ans de mise en œuvre de sa ligne de Renouveau, en 5 ans de mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national du Parti, ce qui a rehaussé sans cesse la position, le rôle et le prestige de la République socialiste du Vietnam sur la scène internationale.

Le Vietnam est l'un des 10 pays ayant connu la croissance économique la plus élevée dans le monde en 2020, en maintenant une croissance du PIB de 5,8% au cours de cinq ans derniers. Le nombre de foyers pauvres passera de 10% en 2015 à 3% en 2020. Les relations diplomatiques et l'intégration internationale ont connu un succès important, contribuant à renforcer la position du Vietnam sur la scène régionale et internationale.

En 2020, le Vietnam a rempli ses fonctions de président de l'ASEAN en 2020, de président de la 41e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA 41) et de membre non permanent de la Conseil de sécurité de l'ONU - première année de son mandat 2020-2021. Selon l’ambassadeur Sengphet Houngboungnuang, ces victoires ont réaffirmé la direction correcte et créative du PCV.

L’ambassadeur palestinien au Vietnam Saadi Salama. Photo: VNA

S'exprimant lors de la réunion annonçant le 13e Congrès national du Parti au corps diplomatique et des organisations internationales au Vietnam, M. Saadi Salama, ambassadeur de Palestine au Vietnam, chef du corps diplomatique au Vietnam a remarqué que le succès du Vietnam témoignait des politiques qui ont donné de bons résultats, afin que les Vietnamiens et les étrangers vivant au Vietnam puissent se sentir en sécurité.

Mme Irmina Perojo, chargée d’affaires p.i de l'ambassade de Cuba au Vietnam, a souligné que, sous la direction du Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont atteint des progrès très importants sur le plan socio-économique, ainsi que dans la lutte contre la pandémie.

«Les succès du Vietnam dans la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19 ont permis au Vietnam d'organiser le 13e Congrès national du Parti. Ces succès ont également apporté aux diplomates et aux représentants d'organisations internationales au Vietnam à se sentir en sécurité.

De son côté, l'ambassadeur de l'Allemagne au Vietnam, Guido Hildner a apprécié les préparatifs minutieux du 13e Congrès national du Parti. Il a remarqué que ce Congrès fixerait de grands objectifs pour le développement du pays. Avec les succès de 2020, l'ambassadeur estime qu'en 2021, le Vietnam réussirait également dans la prévention et le contrôle de COVID-19. Par ailleurs, l'Allemagne et le Vietnam prendront également des mesures pour promouvoir les relations bilatérales, notamment dans le domaine économique.

Enfin, le vice-ambassadeur britannique au Vietnam, Marcus Winsley a affirmé que les résultats du Congrès apporteraient de grands avantages au Vietnam mais pas seulement. Le diplomate britannique espère qu'en 2021, le Vietnam démontrera au monde sa détermination à relever les défis communs tels que le changement climatique, protection. environnement…-VNA