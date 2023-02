Hanoi (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de Hanoi (HAUFO), en partenariat avec le Département municipal du tourisme et le Comité populaire du district de Phu Xuyên, a organisé samedi 25 février le programme "Voyage printanier de l’amitié 2023".

Nguyên Lan Huong, présidente de la HAUFO, prend la parole dans le cadre du programme "Voyage printanier de l’amitié 2023", le 25 février à Hanoi. Photo : CVN



Le programme a attiré près de 400 délégués dont une centaine de diplomates étrangers venus d’ambassades, d’ONG et d’organisations internationales implantées au Vietnam. Les participants ont visité la pagode Viên Minh où le vénérable Thich Phô Tuê (1917-2021), patriarche suprême du Conseil d’administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam, a mené sa vie religieuse et le Village de métier de mosaïque de perles et de laque de Chuyên My, district de Phu Xuyên, en banlieue de Hanoi.



Selon Nguyên Lan Huong, présidente du Front de la Patrie du Vietnam pour Hanoi et présidente de la HAUFO, il s’agit d’une activité annuelle destinée à présenter aux amis étrangers des sites historiques ainsi que la culture et l’architecture vietnamiennes en visitant des villages en banlieue de la capitale, mais aussi à cultiver l’amitié et la compréhension entre le Vietnam et le reste du monde. "Cette excursion a permis aux diplomates d’approfondir davantage leur perception de la culture vietnamienne et de la vie quotidienne de la population locale", a-t-elle affirmé.

Des visiteurs dans le Village de métiers de Chuyên My, en banlieue de Hanoi, le 25 février. Photo : CVN

Le programme constitue une activité annuelle organisé par la HAUFO et le Service municipal du tourisme, permettant l’intensification des échanges culturels entre la population vietnamienne et les amis internationaux, la promotion des réalisations du processus de Dôi moi (Renouveu) de la capitale Hanoi en particulier et du pays plus globalement.

Intensifier l’échange du peuple

L’ambassadeur palestinien Saadi Salama, chef du corps diplomatique au Vietnam, s’est félicité de l’initiative d’organisation de la HAUFO d’une telle activité ainsi que de l’accueil chaleureux de l’autorité et de la population locale. Il se dit confiant que les activités pacifiques et amicales organisées par cette union contribuent à "renforcer la solidarité et l’amitié entre le peuple vietnamien en général, les Hanoiens en particulier, et les amis internationaux".

Délégués et artistent posent pour une photo de souvenir. Photo : CVN

Ce voyage a permis aux étrangers vivant et travaillant au Vietnam de mieux comprendre tant la culture Hanoienne que celle vietnamienne. "C’est la 2e fois que je participe à tel programme. Il s’agit d’une occasion spéciale me permettant de chercher à comprendre les traditions culturelles de longue date des Vietnamiens, surtout la religion", a partagé Yoland Stefany, de l’ambassade de Cuba.

À cette occasion, les délégués vietnamiens et étrangers ont aussi découvert des chansons folkloriques et danses exécutées par des artistes du Conservatoire national de musique et des clubs de patrimoines culturels du district de Phu Xuyên ainsi que la cuisine Hanoienne. – CVN/VNA