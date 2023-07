Un bateau de patrouille sur l'île de Da Thi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La position constante du Vietnam est que les différends en Mer Orientale entre les parties concernées doivent être résolus par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), respectant les processus diplomatiques et juridiques, et contribuant à la paix et à la coopération dans les eaux.

C'est ce qu'a affirmé le 15 juillet la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang, en réponse à la question de correspondants sur le point de vue du Vietnam à l'occasion du 7e anniversaire de la décision du la Cour permanente d’arbitrage sur la Mer Orientale.

Pham Thu Hang a également réaffirmé la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoang Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratly) conformément au droit international et ses droits légitimes sur ses zones maritimes établies conformément à la CNUDM.- VNA