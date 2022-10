Panorama d'une séance de la 4e session de l'Assemblée nationale. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 25 octobre, l’Assemblée nationale travaille sur plusieurs projets de loi.



Mardi matin, les députés écoutent des rapports concernant le projet de loi sur les transactions électroniques (modifiée), le projet de loi sur l'inspection (modifiée). Ils vont discuter du projet de loi sur l’inspection (modifiée).



Mardi après-midi, les députés vont écouter des rapports concernant le projet de loi sur la protection des droits du consommateur (modifiée), le projet de loi sur le pétrole et le gaz (modifiée).



La question de l'approbation des contrats pétroliers et gaziers et certains contenus avec des opinions différentes du projet de loi sur le pétrole et le gaz (modifiée) seront abordés lors des débats mardi après-midi.-VNA