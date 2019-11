Les dépouilles et cendres des victimes sont ramenés à l'aéroport de Noi Bai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les dépouilles et les cendres de 23 victimes mortes dans le comté d'Essex, au Nord-Est de Londres, au Royaume-Uni, ont été ramenés à l'aéroport de Noi Bai, à Hanoï. Auparavant, le 27 novembre, 16 des 39 cadavres des victimes avaient été rapatriés avant de les remettre à leurs familles.

Sous la direction du Premier ministre, avec les efforts et l’assistance du ministère des Affaires étrangères, d’organes concernés et de localités du Vietnam ainsi que d’organes britanniques, les dépouilles et cendres de toutes les 39 victimes mortes au Royaume-Uni, ont été transportées au Vietnam.

Tout le processus d’identification et de rapatriement des dépouilles et centres des victimes ont été menés conformément à l’esprit humanitaire, au droit international, aux dispositions légales et aux pratiques des deux pays.

Le matin du 27 novembre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a encore une fois envoyé ses profondes condoléances aux familles des victimes. Il a également demandé au ministère de la Sécurité publique et aux autorités compétentes de continuer à collaborer étroitement avec les autorités britanniques pour enquêter de toute urgence et traiter strictement les criminels dans cette affaire. -VNA