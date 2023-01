Hanoi (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a remis les décisions de nomination aux vice-Premiers ministres Trân Hông Hà et Trân Luu Quang lors d’une cérémonie organisée lundi 9 janvier à Hanoi.

Le président Nguyên Xuân Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie de remise des décisions de nomination aux vice-Premiers ministres Trân Hông Hà (à gauche) et Trân Luu Quang (à droite), à Hanoi, le 9 janvier. Photo: VNA

L’événement a vu la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh, des vice-Premiers ministres sortants et anciens, des ministres et des chefs d’irganes ministériels et gouvernementaux.



Plus tôt, lors de sa 2e session extraordinaire, l’Assemblée nationale a adopté une résolution approuvant une proposition du Premier ministre Pham Minh Chinh sur la nomination du ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Trân Hông Hà et du secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hai Phong, Trân Luu Quang en tant que vice-Premiers ministres pour le mandat 2021-2026.



La cérémonie du 9 janvier a également honoré les contributions de Pham Binh Minh et Vu Duc Dam, qui ont été libérés de leurs fonctions de vice-Premiers ministres selon leur souhait.



Dans ses remarques, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité Pham Binh Minh et Vu Duc Dam pour leurs contributions à la construction et à la défense nationales, qui, selon lui, ont été reconnues par le Parti, l’État, le peuple et les amis internationaux.



Saluant les performances exceptionnelles de Trân Hông Hà et Trân Luu Quang ces dernières années, il a exprimé son espoir que les nouveaux vice-Premiers ministres travailleront plus dur pour servir la nation et le peuple.



Les nouveaux vice-Premiers ministres ont tous deux promis de faire de leur mieux pour accomplir les tâches assignées par le Parti, l’Assemblée nationale, le gouvernement et le peuple.



Trân Hông Hà, né en 1963 et originaire de la province de Hà Tinh, est membre suppléant du Comité central du Parti du 11e mandat, membre du Comité central du Parti des 12e et 13e mandats et député de la 14e législature. Il a été nommé ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement en avril 2016.

Trân Luu Quang, née en 1967 et originaire de la province de Tây Ninh, est membre suppléant du Comité central du Parti du 11e mandat, et membre du Comité central du Parti des 12e et 13e mandats. Il est secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hai Phong depuis avril 2021, chef de la délégation municipale des députés de l’Assemblée nationale de la 15e législature et député de l’Assemblée nationale des 14e et 15e législatures. – VNA