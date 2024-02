Vientiane, 22 février (VNA) - Le Laos continue d'enregistrer un nombre élevé de décès dus aux accidents de la route dans tout le pays, malgré la mise en œuvre de nombreuses mesures préventives.



Selon un rapport du département de police de la circulation du ministère lao de la Sécurité publique, rien qu'en janvier, ce pays d'Asie du Sud-Est a enregistré 773 accidents de la route, entraînant 119 décès, soit une augmentation de plus de 35 % par rapport à décembre 2023.



Les principales raisons étaient attribuées à la consommation d'alcool des conducteurs, aux excès de vitesse, aux changements brusques de direction, au non-port de casque et aux violations des règles de sécurité routière. Les accidents se sont souvent produits entre 17 heures et minuit, la plupart étant causés par des adolescents, des étudiants et des ouvriers.



En 2023, le Laos a enregistré plus de 6.100 accidents de la route, faisant 833 morts.



Malgré diverses mesures prises par les forces de l'ordre locales, telles que l'intensification du travail de communication et des patrouilles, la surveillance et le traitement des infractions et le renforcement de la gestion des véhicules, le nombre de morts est resté élevé.- VNA

source