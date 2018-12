Des inondations dans la ville de Tam Ky, province de Quang Nam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Les crues survenues suite à l'épisode de pluies torrentielles qui s'est produit ces 8 et 9 décembre dans les provinces du Centre, de Thanh Hoa à Binh Dinh, ont causé deux morts et de lourds dégâts matériels.

Les deux personnes emportées par les crues, étaient domiciliées dans la ville de Dong Ho, province de Quang Tri. Le 9 décembre, vers 9 heures, les forces compétentes ont retrouvé les corps des victimes.

Plus de 3.830 maisons dont 730 à Nghe An, 540 à Quang Tri, 1.140 à Da Nang ont été inondées. 380 hectares de rizières et 740 hectares de cultures maraîchères ont été submergés tandis que 480 hectares dédiés à l'aquaculture ont été endommagés et 7.690 têtes de bétail et de volailles ont été tuées.

Deux tronçons de la ligne ferroviaire Nord-Sud traversant la ville de Da Nang et 43.545 mètres de routes provinciales ont été paralysés.

Da Nang a subi l’une des inondations les plus hautes dans l’histoire de la ville, le niveau atteignant 1,5 mètre par endroit. -VNA