Des miliaires participent à l'évacuation d'habitants. Photo : VOV



Hanoï, 11 décembre (VNA) – Les crues survenues au Centre à cause des pluies torrentielles ont fait deux morts, selon un bilan provisoire publié le 10 décembre à 17h00 par le bureau permanent du Comité central de direction de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles.



Les décès ont été enregistrés dans la province de Quang Tri. Trois autres personnes à Quang Nam, Quang Ngai et Thua Thien-Hue ont été portées disparues. Une personne à Quang Tri a été blessée.



Les pluies torrentielles et les crues ont inondé plus de 4.600 maisons. Plus de 9.000 hectares de rizières et 918 hectares de cultures maraîchères ont été endommagés. Près de 16.300 têtes de bétail et de volailles sont mortes. Plus de 486 hectares d’aquaculture ont été submergés. Près de 59 km de routes ont été endommagés. De nombreux endroits ont été isolés.



Le bureau permanent dudit Comité central a demandé aux villes et provinces sinistrées de continuer de surveiller de près la situation, d’appliquer toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des habitants et des ouvrages importants, de limiter au maximum les conséquences.



Selon le bureau du Comité national de réaction en cas de catastrophes naturelles, de recherche et de sauvetage, 12 bateaux de pêche de la province centrale de Binh Dinh, avec à leur bord 105 marins, ont été appelés à accoster l’île de Hainan (Chine) en raison des mauvaises conditions météorologiques en mer. Le Département consulaire du ministère vietnamien des Affaires étrangères a envoyé le 10 décembre une note diplomatique à l’ambassade de Chine à Hanoï afin de demander un soutien chinois pour ces bateaux et leurs équipages. -VNA