Panorama de l'entretien. Photo: redcross.org.vn

Hanoï (VNA) - Les Croix-Rouges vietnamienne et canadienne ont convenu de coopérer et de s'entraider dans des activités humanitaires, lors d'un entretien entre le vice-président et secrétaire général du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne Nguyen Hai Anh et le président de la Croix-Rouge canadienne Conrad Sauvé tenu le 21 mai.

Appréciant les aides accordées par le gouvernement et la Croix-Rouge canadiens au Vietnam au cours des dernières années, Nguyen Hai Anh a affirmé que la Croix-Rouge vietnamienne continuerait de soutenir son homologue canadienne dans sa participation au Conseil de direction de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Pour sa part, Conrad Sauvé a déclaré que la partie canadienne était prête à soutenir le Vietnam dans les domaines où elle disposait d'atouts tels que soins de santé communautaire, organisation d'activités de réponse humanitaire et de secours, formation de personnel, etc.

Les deux parties ont également convenu de signer prochainement un accord de coopération pour faire face ensemble aux catastrophes naturelles. -VNA