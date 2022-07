Buenos Aires (VNA) - L’ambassade du Vietnam au Venezuela, en collaboration avec "Heladería 1000 sabores" - un glacier aux 1000 saveurs - dans l’État de Mérida, a récemment organisé un événement pour présenter "Les crèmes glacées de Hanoi" (Helado Hanoi) pour promouvoir davantage la cuisine vietnamienne.

L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela Lê Viêt Duyên et la propriétaire de Heladería 1000 sabores Isbellis Da Silva. Photo : VNA

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela Lê Viêt Duyên a exprimé son désir de relier les cultures et les peuples, ainsi que de renforcer l’amitié traditionnelle des deux pays.

Isbellis Da Silva, propriétaire de Heladería 1000 sabores qui a remporté à deux reprises le record Guinness du plus grand nombre de saveurs de crème glacée au monde en 1991 et 1996, a déclaré qu’elle espère coopérer avec la Chambre de commerce Venezuela-Vietnam (CAVENVIET) pour ouvrir un système de restaurants de promotion de la cuisine vietnamienne ainsi que des crèmes glacées de Hanoi à Caracas et dans les États du Venezuela.

La présence de crèmes glacées vietnamiennes, à base de haricots verts, dans le célèbre glacier devrait contribuer à promouvoir la cuisine vietnamienne auprès des locaux et des touristes internationaux, et rendre l’image du Vietnam de plus en plus proche de la vie quotidienne des Vénézuéliens. – VNA