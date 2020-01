Les coureurs participent au Marathon en sentier du Vietnam 2020. Photo: VNA



Son La (VNA) – Le Marathon en sentier du Vietnam (Vietnam Trail Marathon -VTM) 2020 a eu lieu le 11 janvier au district de Moc Chau, province montagneuse de Son La (Nord).

Organisé par la compagnie Topas Vietnam, la compétition a réuni plus de 3.000 coureurs de 42 nations et territoires.

Cette compétition comportait quatre distances: l'ultra-trail (70km), le marathon (42 km), le semi-marathon (21 km) et une course de 10 km, lesquelles avaient été conçues pour des coureurs voulant explorer la beauté naturelle du district de Moc Chau.

Pour un ultra-trail de 70 km, le coureur vietnamien Tran Duy Quang de Da Nang et la coureuse vietnamienne Nguyen Thi Duong ont remporté les premiers prix.

Ce tournoi a aidé à présenter aux touristes la belle nature et la culture de Moc Chau, mais également était une activité humanitaire significative. Pour chaque inscription longue distance (21 km-70 km), 20 dollars sont directement reversés à des associations caritatives. Le comité d’organisation a prélevé environ 920 millions de dôngs (environ 40.000 dollars) dans des projets à Moc Chau, qui visent à réduire le taux de mortalité infantile, à mettre fin à la traite des êtres humains, et à soutenir des enfants et familles en situation de précarité. -VNA