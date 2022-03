Hanoi (VNA) – L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a déclaré avoir reçu des rapports écrits des compagnies aériennes disposées à effectuer des vols pour rapatrier les citoyens vietnamiens depuis l’Ukraine conformément aux instructions du gouvernement.

Les compagnies aériennes se disent prêtes à effectuer des vols pour rapatrier les citoyens vietnamiens en Ukraine conformément aux instructions du gouvernement. Photo : VNA



La CAAV a demandé le 28 février à Vietnam Airlines, VietJet Air et Bamboo Airways de préparer les ressources (avions, pilotes, hôtesses de l’air) et d’élaborer des plans d’exploitation des vols pour transporter les citoyens vietnamiens et les membres de leur famille au Vietnam.



En raison de la guerre en Ukraine, les compagnies aériennes vietnamiennes ont préparé des plans pour voler vers d’autres destinations en Europe (Varsovie-Pologne, Bucarest-Roumanie, Budapest-Hongrie, Bratislava-Slovaquie, Moscou-Russie, Minsk-Biélorussie).



En outre, elles seront disposées à desservir toute autre destination selon le plan spécifique du gouvernement sur le principe d’assurer la sécurité et de créer un maximum de confort pour le retour des Vietnamiens et des membres de leur famille en Ukraine.



Dans un document envoyé à la CAAV, VietJet Air a fait part de sa disponibilité en ressources et en avions à cette fin, affirmant organiser ses vols aussitôt après la demande des autorités compétentes.



Vietnam Airlines a pour sa part élaboré six plans de vol pour rapatrier les citoyens vietnamiens en Ukraine, les itinéraires prioritaires étant Hanoi-Varsovie (Pologne). Hanoi-Bucarest (Roumanie), Hanoi-Budapest (Hongrie), Hanoi-Bratislava (Slovaquie), Hanoi-Moscou (Russie) et Hanoi-Minsk (Biélorussie).

Plus tôt, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère des Transports d’ordonner aux compagnies aériennes vietnamiennes de préparer des plans pour rapatrier les citoyens vietnamiens et les membres de leur famille en Ukraine dans la limite de leurs fonctions, de leurs missions et de leurs compétences, et de formuler des propositions pertinentes sur les questions dépassant leurs compétences.

Environ 7.000 Vietnamiens vivent, travaillent ou étudient actuellement en Ukraine, selon le ministère des Affaires étrangères. A midi mardi 1er mars 2022, environ 200 d’entre eux ont bénéficié de l’aide de l’ambassade du Vietnam en Ukraine et des associations ukrainiennes pour quitter la zone de conflit. – VNA