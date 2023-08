Un avion de Vietnam Airlines. Photo : VNA

Hanoï, 18 août (VNA) - Plus de 5.300 vols sont programmés pendant la période de pointe des voyages du 31 août au 5 septembre, offrant un total de 1,06 million de sièges afin de répondre à la demande des passagers lors des vacances de la Fête nationale (2 septembre).Le nombre de places offertes représente une augmentation d'environ 20 % par rapport aux périodes normales et une légère diminution de 3 % par rapport à la même période l'an dernier.Selon l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV), actuellement, les prix des billets d'avion sont stables, montrant une petite différence par rapport à la haute saison estivale. Il est à noter qu'en date du 18 août, le taux d'occupation pour les quatre jours de vacance s à venir est demeuré relativement bas.Pour ces lignes principales depuis/vers Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang, le taux n'a atteint qu'environ 30 à 40 % pour les vols nouvellement programmés. Pendant ce temps, les itinéraires touristiques (à l'exception des vols de Hanoi à Phu Quoc, Binh Dinh et Con Dao, et ceux de Hô Chi Minh-Ville à Binh Dinh, qui ont un taux de réservation supérieur à 40%) ont enregistré des taux d'occupation allant de 25% à moins de 40 %.Le ministère des Transports a demandé à la CAAV de renforcer la sécurité et la sûreté des aéroports pendant les vacances, en accordant une attention particulière aux aéroports de Tan Son Nhat et Noi Bai.Les vacances à venir dureront du 1er au 4 septembre.- VNA.