Hanoi (VNA) - L’octroi d’indicatifs régionaux en croissance est essentiel pour ouvrir la porte aux produits agricoles vietnamiens pour atteindre le marché mondial, selon des experts du secteur.

Fruits du dragon. Photo: VNA

Un accroissement des indicatifs régionaux facilite le contrôle de la qualité des produits tout en assurant la traçabilité de l’origine des produits agricoles, ont-ils indiqué.

Hoang Trung, directeur du Département de la protection des végétaux du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD), a déclaré que l’octroi de codes et la gestion des zones de plantation codées et des installations d’emballage sont les principales priorités du département pour développer la production agricole et les exportations de produits agricoles.

La valeur des exportations du pays provenant de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture a atteint 36,3 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2022, en hausse de 13,1% par rapport à la même période de l’an dernier, selon le MARD.

Parallèlement à la croissance de la valeur des exportations de produits agricoles, le secteur agricole doit augmenter le nombre de nouvelles régions de plantation bénéficiant de codes et maintenir la qualité de la gestion des zones de plantation codées.

Le ministère a attribué environ 90% des régions de plantation codées aux localités qui en gèrent la qualité depuis 2021.

Les localités sont chargées d’attribuer les codes aux nouvelles zones de plantation et de revoir les zones avec des codes. Ensuite, elles signaleront ce problème au Département de la protection des végétaux qui examinera tous les dossiers nécessitant l’octroi de codes pour les zones de plantation avant d’envoyer les procédures aux pays importateurs de produits agricoles locaux pour confirmer les codes.



Les localités ont été chargées de gérer et d’entretenir les zones de plantation codées et les installations d’emballage.



Selon le département, 50 des 63 provinces et villes à travers le pays ont obtenu un total de 4.000 codes de zone de plantation pour les fruits, le riz, le café, le poivre, la noix de cajou et le bois.



La province de An Giang dans le delta du Mékong en est un exemple typique. En tant que localité fournissant un volume important de matières premières destinées à l’exportation, telles que le riz, les fruits et les produits aquatiques, le développement de zones et d’installations de plantation codées est essentiel pour améliorer la valeur des produits agricoles ainsi que pour exploiter les avantages des produits locaux.

Culture d'oranges selon les normes VietGAP. Photo: VNA



Truong Kien Tho, directeur adjoint du Département de l’agriculture et du développement rural de la province de An Giang, a fait savoir que la province a accordé des codes pour 252 zones de plantation et 21 installations de conditionnement, dont 146 zones de plantation d’arbres fruitiers, une zone de légumes (piment) et 105 zones de riz gluant.



En particulier, An Giang encourage la coordination avec les entreprises exportant des produits agricoles dans les zones codées en développement plantant du riz et du riz gluant, et des fruits exportés vers des marchés tels que l’Australie, les États-Unis, l’UE, le Japon, la Chine, la Nouvelle-Zélande et le République de Corée.



La province prévoit de développer et d’accorder des codes pour 1.800 zones de plantation de produits agricoles et 30 installations de conditionnement dans la province d’ici 2025, a-t-il indiqué.



Le responsable a souligné l’importance de gérer la qualité des zones de plantation codées ainsi que d’octroyer les codes de nouvelles zones de plantation pour répondre à la demande croissante du marché mondial. – VNA