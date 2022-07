Hanoi (VNA) – "Le bonheur est la seule chose qui se double si l’on le partage". Tel est le message du projet "Lop hoc Câu Vông" (Classes Arc-en-ciel) qui vise à partager des connaissances aux élèves les plus vulnérables à travers des cours gratuits.

Élèves du "Lop hoc Câu Vông" lors d’une sortie au parc zoologique Thu Lê à Hanoi. Photo : TP

Hàn gan (Guérison), Bright future (Brillant avenir), Anh sang Kim nguu (Lumière du taureau), Phuc Xa, Phuc Tuê… Chaque classe du projet "Lop hoc Câu Vông" porte un nom particulier.

Phuc Xa est destinée aux élèves en situation difficile issus de familles victimes de violence familiale à côté du marché de Long Biên et du fleuve Rouge, Phuc Tuê aux enfants autistes ou présentant un retard de développement, tandis que Bright Future à ceux ayant une déficience visuelle, parmi de nombreuses autres classes spéciales.

Créé en 2016, "Lop hoc Câu Vông", membre du Réseau national des volontaires du Nord (Centre national des volontaires), a pour mission d’aider et d’encourager les moins fortunés tant sur le plan matériel que spirituel, et en même temps de trouver des bénévoles - des cœurs enthousiastes, pour soutenir les "cours du cœur".

Au fil des années, plus de 200 bénévoles ont prêté main forte aux élèves en situation difficile, handicapés ou autistes. Jusqu’à maintenant, ils ont apporté de l’aide à plus de 700 personnes. Actuellement, le projet compte 18 classes en présentiel et en ligne à Dà Nang (Centre), Hanoï, et certaines provinces montagneuses du Nord.

Le financement de ce projet provient principalement des bénéfices des activités de collecte de fonds et des contributions des donateurs.

Des volontaires dévoués

"Je viens du Centre et tous les élèves de ma classe sont de Hanoï, donc mon accent n’est pas compréhensible pour eux. Je dois parler fort et lentement pour qu’ils puissent comprendre et prendre des notes", confie Lê Thu Huong, originaire de la province de Phu Yên, une des volontaires qui a passé deux entretiens sélectifs avant de commencer à enseigner dans le cadre du projet.

En plus des aptitudes profes-sionnelles, de communication et d’enseignement et de l’exigence d’avoir une bonne mémoire, "Lop hoc Câu Vông" met l’accent sur le fait de savoir faire preuve de compassion envers les enfants.



Thu Huong est chargée de l’enseignement des mathématiques à des élèves handicapés, qui doivent utiliser des machines à écrire pour noter ce qu’ils apprennent. "Pourtant, ces machines ont également leurs limites. Elles n’ont pas les symboles spéciaux indispensables pour apprendre les mathématiques", fait-elle savoir.

Pour les cours en ligne, le début était difficile car les élèves ne savaient pas toujours allumer le micro, et il y avait de nombreux obstacles qui rendaient difficile les interactions en classe. Thu Huong s’efforce toujours d’adapter sa méthode d’en-seignement aux élèves, en les encourageant au maximum afin qu’ils apprennent le plus de choses possibles en fonction de leurs capacités.

"Ces dernières vacances, ils m’ont enregistré et m’ont envoyé leurs meilleurs vœux. Je me sens chanceuse de pouvoir enseigner et d’avoir des élèves qui se soucient autant de moi", exprime-t-elle.

Des résultats encourageants

Pour Nguyên Thi Hâu, une autre volontaire qui a passé quatre ans dans la classe Phuc Xa, son expérience la plus inoubliable a été d’aider un élève démuni, vivant dans un lais du fleuve Rouge.

Chaque jour, il devait traverser la rivière pour aller à l’école. Son père n’était pas bien physiquement et mentalement, alors sa mère s’est occupée de la famille. Il était en retard à presque tous les cours et sautait souvent l’école pour ramasser des ordures et essayer de gagner sa vie.

Depuis deux ans, Hâu se rend chez lui pour le motiver et l’accompagner dans ses études. Tous ses efforts ont porté leurs fruits lorsque finalement, cet élève

a réussi le concours d’entrée au lycée.

"Lop hoc Câu Vông" a ceci de particulier qu’elle demande toujours aux bénévoles de faire preuve d’énormément de patience et de compassion envers leurs élèves, d’accepter et de comprendre que les enfants aient des lacunes et de mettre tout en œuvre pour les aider à apprendre.

Parallèlement aux cours d’instruction, le projet organise également différentes activités parascolaires, des excursions et des sorties sur le terrain, visant le développement global de leurs élèves. Il prévoit un cours de dessin à Hanoï dans un proche avenir, dans l’espoir de développer la créativité de ces jeunes enfants.

Lê Duy Quy, un bénévole qui participe à ce projet depuis cinq ans, pense que c’est un environnement incroyable pour faire des choses ayant du sens, donner sans rien attendre en retour. "Rétrospectivement, j’ai en fait beaucoup reçu : l’affection des élèves, un environnement plein d’amour, de soutien et un sentiment d’épanouissement au fond de mon cœur", dit-il avec enthousiasme. – CVN/VNA