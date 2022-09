L'industrie manufacturière est le secteur qui attire le plus l'attention des investisseurs japonais. Photo: Cartimes

Hanoi (VNA) - Actuellement, le Vietnam est une destination pour de nombreux investisseurs étrangers. Dans lequel, les 5 plus grandes économies du monde affluent au Vietnam depuis de nombreuses années.Selon le Fonds monétaire international (FMI), en 2021, les États-Unis ont été le premier pays en termes de PIB avec 22,940 milliards d'USD, devant la Chine avec 16,863 milliards d'USD.Les 3 autres pays du top 5 comprennent le Japon (5,103 milliards), l'Allemagne (4,230 milliards) et le Royaume-Uni (3,108 milliards).Ces 5 pays investissent massivement au Vietnam depuis de nombreuses années. Au cours des 8 premiers mois de 2022, c'est le Japon qui a investi le plus avec 1,5 milliard d'USD dans 123 nouveaux projets.La Chine est présente au Vietnam dans 143 nouveaux projets cumulant 1,4 milliard d'USD, occupant la 2e place.Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont investi au Vietnam respectivement 371,33 millions, 86,69 millions et 49,38 millions d'USD.En août 2022, le Japon restait en tête avec 65,69 milliards d'USD injectés dans 4.917 projets. Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, l'industrie manufacturière est le secteur qui attire le plus l'attention des investisseurs japonais, se concentrant dans des provinces aux infrastructures relativement développées telles que Hanoi, Ho Chi Minh-Ville, Thanh Hoa et Dong Nai.La Chine s'est classée 2e avec 22,43 milliards d'USD et 3.453 projets. Les projets chinois sont principalement dans les provinces frontalières, côtières, densément peuplées... qui ont une forte densité de main-d'œuvre, de bonnes infrastructures et sont pratiques pour l'export-import ainsi que pour la circulation entre le Vietnam et la Chine.Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont accumulé un investissement total au Vietnam respectivement de 11,04 milliards, 4,16 milliards et 2,31 milliards d'USD.- CPV/VNA