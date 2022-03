Le lieutenant-général Hun Manith, directeur général de la Direction générale de la recherche et du renseignement du ministère cambodgien de la Défense, préside la réunion. Photo: khmertimeskh

Hanoï (VNA) – Les chefs du renseignement militaire de l'ASEAN se sont engagés à continuer à promouvoir et à maintenir la centralité, la solidarité et l'unité de l'ASEAN.



Cet engagement a été donné lors de la 19e réunion du renseignement militaire de l'ASEAN (AMIM-19) dirigée par le lieutenant-général Hun Manith, directeur général de la Direction générale de la recherche et du renseignement du ministère cambodgien de la Défense.



L'événement a vu la présence des chefs et représentants du renseignement militaire des pays membres de l'ASEAN qui ont porté sur les questions de sécurité régionale, de nouvelles évolutions, les menaces sécuritaires traditionnelles et non traditionnelles, en particulier la lutte contre le terrorisme et la pandémie de COVID-19.

S'adressant à la réunion, le lieutenant général Hun Manith a déclaré que la conférence témoignait de l'esprit de bonne coopération, de solidarité et d'amitié entre les États membres de l'ASEAN.



La Déclaration commune publiée à l'issue de la réunion a souligné l’engagement de promouvoir, d’élargir la coopération, de continuer de partager des informations opportunes et de faire face aux menaces sécuritaires afin de maintenir une communauté forte du renseignement militaire de l'ASEAN pour la paix, la stabilité et la prospérité.



À la fin de la réunion, le Cambodge a remis la présidence de l'AMIM à l’Indonésie, qui présidera la 20e réunion du renseignement militaire de l'ASEAN en 2023 (AMIM-20).



L'ASEAN regroupe le Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. -VNA