Ottawa, 28 octobre (VNA) - Les relations entre le Canada et le Vietnam continueront à se développer malgré les récents changements intervenus dans la politique canadienne, selon des experts et des diplomates.

Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a remporté un deuxième mandat, mais son Parti n’a pas pu obtenir la majorité à la Chambre des communes. Trudeau a rejeté la possibilité d'un gouvernement d'alliance.

Luis Silva, expert en relations gouvernementales, s'est dit convaincu que les relations entre le Vietnam et le Canada continueront de progresser au cours du second mandat du gouvernement du Parti libéral.

Il a ajouté que l’accord signé par Trudeau en vue de l’établissement du partenariat intégral entre les deux pays en 2017 montrait que le Vietnam était un partenaire important du Canada en Asie-Pacifique.

Partageant le même point de vue, Bryon Wilfert, consul du Myanmar au Canada, a déclaré que les engagements bilatéraux sur le commerce et la politique entre Ottawa et Hanoï resteraient inchangés, alors que le Parti libéral au pouvoir et le Parti conservateur opposé soutiennent l'accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP) dont les deux pays sont membres.

Il a prédit que les échanges de délégations de haut rang et les activités de coopération bilatérale se poursuivraient dans les années à venir, compte tenu du contexte dans lequel l’économie en croissance du Vietnam offre de nombreuses opportunités et que les relations entre le Canada et la Chine ne se sont pas encore améliorées.

Elizabeth McIninch, directrice du Conseil commercial Canada-Vietnam, a, quant à elle, analysé l’importance du Vietnam pour le Canada dans plusieurs domaines de coopération.

Selon elle, le Vietnam a maintenu en 2018 sa position de principal partenaire commercial du Canada dans l'ASEAN. Le Vietnam compte plus de 20 000 étudiants au Canada, soit le nombre le plus élevé parmi les pays de l'Asie du Sud-Est et le cinquième parmi tous les pays du monde. Le Canada possède des atouts dans des secteurs où le Vietnam a des besoins tels que infrastructures routières, transports en commun et énergies renouvelables.

Nguyen Dai Trang, directrice de la Société Canada-Vietnam à Toronto, a déclaré que les Canadiens d'origine vietnamienne ont un taux d'emploi et un niveau de revenu élevés, ajoutant que son association s'employait à aider les Canadiens à mieux comprendre la communauté des Canadiens d’origine vietnamienne.

Dans l'ensemble, de nombreux experts canadiens considèrent le Vietnam comme une étoile montante en Asie du Sud-Est. Le PIB de ce pays de 97 millions d'habitants a cru d'environ 7% en moyenne annuelle au cours de la dernière décennie. -VNA