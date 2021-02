Le déplacement du cercueil de M. Truong Vinh Trong dans la voiture funéraire pour son dernier repos au cimetière des martyrs de la province de Ben Tre. Photo : VNA



Ben Tre (VNA) - La cérémonie commémorative de M. Truong Vinh Trong, ancien membre du Bureau politique, ancien secrétaire du Comité central du Parti, ancien vice-Premier ministre, ancien président de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti a été solennellement organisée lundi matin 22 février au Comité populaire provincial de Ben Tre au Sud, selon les rites funéraires d’Etat.



La cérémonie a vu la présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, de la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan, du permanent du Secrétariat Vo Van Thuong, du président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Tran Thanh Man et d’anciens dirigeants du Parti, de l'État, du Front de la Patrie du Vietnam, des représentants de ministères, secteurs, agences et organisations du ressort central comme local.



Dans l’oraison funèbre, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh, chef du Comité funéraire d'État, a glorifié les contributions de M. Truong Vinh Trong à l’œuvre révolutionnaire du Parti et de la nation. Il est un exemple de courage politique, de loyauté, de dévouement au Parti, à la Patrie et au peuple. Il est un membre loyal et exemplaire du Parti communiste, un dirigeant talentueux, vertueux, simple et audacieux qui offre toujours de tout cœur au service de la Patrie et du peuple.

La cérémonie commémorative de M. Truong Vinh Trong. Photo : VNA





Après la cérémonie commémorative, les dirigeants du Parti, de l'État et les proches de M. Truong Vinh Trong ont effectué les rites pour déplacer son cercueil dans la voiture funéraire pour son dernier repos au cimetière des martyrs de la province de Ben Tre.



La cérémonie d’enterrement se déroulera à midi, selon les rites funéraires d’Etat.

M. Truong Vinh Trong, né le 11 novembre 1942 dans la commune de Binh Hoa, dictrict de Giong Trom, province de Ben Tre.

Il commença à participer aux activités révolutionnaires en janvier 1960. Il adhéra au Parti le 25 octobre 1964. Il fut membre suppléant du Comité central du Parti du 6e mandat ; membre du Comité central du Parti pour les 7e, 8e, 9e, 10e mandats ; secrétaire du Comité central du Parti pour les 9e et 10e mandats ; membre du Bureau politique du 10e mandat ; député de l’Assemblée nationale pour 8e, 11e législatures ; ancien président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, ancien vice-Premier ministre.

Durant sa carrière révolutionnaire de plus de 60 ans, Truong Vinh Trong eut de nombreuses contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Il obtint l’Ordre Ho Chi Minh, l'Ordre de l'Indépendance de troisième classe, l’Insigne de 55 ans de membre du Parti et plusieurs autres distinctions honorifiques.



Il est décédé le 19 février 2021, à 03h25, à son domicile après une période de grave maladie, en dépit des efforts de soins et de traitements du Parti, de l’Etat, de professeurs et médecins, et de sa famille. -VNA