Cà Mau (VNA) - Les provinces de Cà Mau et Bac Liêu, à l’extrême-sud du pays, deviennent les localités réputées pour leurs exportations de crevettes. La grande majorité des crevettes d'élevage appartiennent à la famille des Penaeidae, avec deux espèces seulement : Penaeus vannamei (crevette à pattes blanches) et Penaeus monodon (crevette géante tigrée).



Crevetticulture, filière économique de pointe à Cà Mau



Le Vietnam compte une trentaine de localités pratiquant l’élevage des crevettes géantes tigrées (Penaeus monodon) et des crevettes à pattes blanches (Penaeus vannamei) en eau saumâtre. La province de Cà Mau se classe 1ère en termes de superficie et de production de crevettes.

Modèle d’aquaculture intensive à Cà Mau. Photo : VNP

La superficie de crevetticulture du pays couvre environ 720 000 ha dont 280.000 ha, soit 40%, dans la province de Cà Mau. Plusieurs localités de Cà Mau appliquent le modèle de crevetticulture intensive, par exemple les districts de Nam Can, Ngoc Hien, Phu Tân, la ville de Cà Mau…

Les crevettes vietnamiennes sont expédiées vers 90 pays et territoires dans le monde dont l’Europe, les Etats-Unis, le Japon, la République de Corée… qui constituent les principaux débouchés. La valeur d’exportation de crevettes du Vietnam a atteint, en 2018, 3,5 milliards de dollars dont 1,175 milliard (soit plus d’un tiers) par la province de Cà Mau.



M. Phan Thanh Hung, du district de Nam Can, province de Cà Mau, pratiquait auparavant la crevetticulture selon des méthodes traditionnelles, ce qui lui apportait un revenu modeste. En 2018, il a osé à appliquer l’astaciculture intensive. Sur 1,1 ha, il a installé trois aquariums, d’une superficie de 1.200 m² chacun, et deux bassins à traitement de l’eau. Les étangs sont recouverts de filets, de systèmes électronique et d’alimentation automatique … d’un coût d’investissement de 1,2 milliard de dongs.



Une saison d’astaciculture dure de 115 à 120 jours, et l’éleveur pratique en moyenne trois récoltes par saison chaque année. Chaque saison rapporte à M.Hung 500 millions de dongs de bénéfices, ce qui lui permet d’avoir une vie aisée.



La coopérative de Nam Dong, dans la commune de Vinh Trach Dong, ville de Bac Liêu, province de Bac Liêu, dispose de trois aquariums totalisant 500.000 individus. Les plus de 9 tonnes de crevettes produits chaque année lui permettent de réaliser un chiffre d’affaires de 900 millions de dongs, a fait savoir son directeur, Nông Quôc Tri.



Les crevettes vietnamiennes exportées dans 90 pays

Cà Mau compte une trentaine d’usines de transformation de crevettes, d’une capacité annuelle estimée à 200.000 tonnes et leur produits sont expédiés vers 90 pays et territoires. Photo: VNP

La filière d’élevage de crevettes vietnamiennes se concentre à construire et développer un circuit de production fermé, ce pour réduire le coût d’élevage et améliorer la qualité des crevettes.



Des coopératives de crevetticulture à grande échelle englobent de nombreux foyers et sont alimentés par des sociétés d’élevage de crevettes de reproduction répondant aux normes requises, et celles d’aliments pour crevettes.



Le Vietnam compte 100 usines de traitement de crevettes dont plusieurs relevant des sociétés et groupes spécialisés et réputés dans le traitement et l’exportation de crevettes: Minh Phu, Vinh Hoan, Hung Vuong, Viet–Uc… d’une capacité annuelle en moyenne de 500.000 à 700.000 tonnes.



Cà Mau en dispose, à elle seule, d’une trentaine d’une capacité de traitement estimée à 200.000 tonnes par an, et les crevettes de Ca Mau sont expédiées vers les 90 pays.



La société par actions des produits aquatiques Minh Phu dispose d'une des quatre premières usines de traitement et d'exportation de crevettes du Vietnam. Les usines de Minh Phu sont implantés dans les provinces de Cà Mau et Hâu Giang, réalisant une valeur d'exportation, en 2018, de plus de 700 millions de dollars, dont plus de la moitié (près de 400 millions) par les usines de Cà Mau, soit un tiers de la valeur d'exportation de la province.