Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Un webinaire sur le rôle des ceintures périphériques pour le développement a été organisé le 4 mai par le Portail du gouvernement.

Au cours de ces 20 dernières années, environ 1.000 km d'autoroutes ont été construites. Le développement des infrastructures est l'une des trois percées stratégiques identifiées par le Parti et l'État. La Résolution du 13e Congrès national du Parti souligne l'importance de la construction d'un système d'infrastructure synchrone et moderne et vise à construire 2.000 km d'autoroutes pendant le mandat 2021-2025.

La rocade Nº3 de Ho Chi Minh-Ville et celle Nº4 de Hanoï sont deux parmi les projets de transport importants qui sont mis en oeuvre. Ces deux projets seront soumis à l'Assemblée nationale pour examen et décision sur les politiques d'investissement lors de sa 3e session.

Des délégués participent au webinaire . Photo: VNA

La construction de la rocade Nº4 de Hanoï, la dernière rocade de la capitale, contribuera à élargir l'espace de développement socio-économique, urbain et rural, en créant un corridor de développement économique et de transport interrégional, a fait savoir Duong Duc Tuan, vice-président du Comité populaire de Hanoï.

Selon le directeur du Service des transports de Hô Chi Minh-Ville, Tran Quang Lam, la rocade Nº3 de la mégapole du Sud joue un rôle important en reliant quatre autoroutes radiales, quatre localités dans la région économique clé du sud - région qui représente 45% du PIB national et est une plaque tournante majeure du trafic.

La mise en oeuvre du projet de la rocade Nº3 réduira les embouteillages urbains, élargira l'espace de développement, renforcera la connectivité en matière de transport entre les provinces dans la région et améliorera la compétitivité de l'économie. -VNA